新冠死亡增加+深圳封城 香港傳棺木存量已不足

圖為14日，香港一名新冠肺炎患者遺體正被從冰櫃移至靈車。(歐新社)

香港 這波新冠肺炎疫情 仍無明顯好轉，每天仍有兩百多人死亡，夾上深圳周一起又因疫情封城，影響大陸棺木運往香港。港媒報導，香港殯儀業商會指出，香港現有棺木估計只能應付未來兩、三天的需求。

香港15日又新增2萬7765例新冠病毒確診，包括1萬1956例核酸檢測確診，以及1萬5809例快篩陽性個案。另，當天香港又增加289名患者死亡。

香港第五波疫情迄今累計有74.8萬例病例，相當於每10人就有1人感染新冠病毒。這五波疫情累計死亡已達4355人，死亡率上升至0.58%。年滿60歲死者占95.4%，滿80歲占70%。未接種疫苗 或只接種一劑疫苗的整體死亡率為1.86%，約為已接種兩劑疫苗者的20倍。

香港殯儀業商會理事長郭凱邦表示，過去每天有約200副棺木從深圳經陸路運送至香港，但深圳周一起封城七天，導致棺木供應暫停。昨日有一只貨櫃、約130副棺木經水路抵港，但經水路供港的棺木需提前約兩周預訂。香港現存棺木約300副，只能應付未來兩、三天的需求。

郭凱邦稱，最壞的情況是所有喪事都要延期舉行，屆時儲存遺體的空間，包括公立醫院或公眾殮房的冷凍櫃等都將會「有進無出」，估計將有數以千計的遺體無法如期火化。