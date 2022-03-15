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中國本土增5000例 上海陷保衛戰

記者羅印冲／綜合報導
3月1日以來，上海染疫者已近千例，仍堅持精準防控，強調不會「封城」，但會減少人員流動，盡快實現社會面「動態清零」。圖為上海封控區外穿著防護衣的工作人員。Getty Images
3月1日以來，上海染疫者已近千例，仍堅持精準防控，強調不會「封城」，但會減少人員流動，盡快實現社會面「動態清零」。圖為上海封控區外穿著防護衣的工作人員。Getty Images

中國本土疫情狂燒，15日公布新增本土病例超過5千例，3月以來累計逾1萬5千例，席捲28省分。經濟外貿大城上海堅持不封城，卻苦陷保衛戰，壓力巨大。疫情最嚴峻的吉林，則下達一周內「社會面清零」目標。政治中心北京也宣布進入「全面防控狀態」。台商重鎮東莞升級防疫，各地繃緊神經。

中國衛健委15日通報，新增本土確診3507例、本土無症狀感染1647例，合計5154例，比前一日增加一倍多。其中，吉林本土個案4067例，山東213例，上海139例，廣東116例。

擴及28省 吉林最嚴峻

中國衛健委發言人米鋒15日表示，中國多地發生本土群聚，主要為Omicron變異株，傳播快、隱匿性強。3月以來，感染人數快速增加，已波及28省分。「疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜」。

據中國官方通報，3月1日至14日，本土疫情累計感染者超過1萬5千例。吉林、山東、上海、廣東、河北等地疫情還在發展中，「疫情整體仍處於可控狀態」。

吉林疫情最嚴峻，當局公開對外呼救，當地醫療防疫物資只能滿足兩到3天需要。吉林省委書記景俊海連夜召開防控會議，要求堅決打贏長春保衛戰、吉林殲滅戰、各地阻擊戰。吉林省長韓俊則表示，吉林市要在一周時間實現「社會面清零」。

北京防控壓力 續加大

上海市從1日至今已有955例感染者，逼近千例，外界關注是否封城。上海市政府副秘書長顧洪輝15日表示，調整防控策略，努力將疫情對市民正常生產生活影響降到最低，「目前沒有封城，現在也不必封城」。但基於疫情處於上升階段，所有建設工程實施「封閉式」管理，暫緩新項目開工。

為緩解上海防控壓力，自3月21日至5月1日期間，調整部分上海國際航班入境點，將由浦東機場調至成都、大連、杭州等12個口岸機場。涉國航、東航、上海航、吉祥航、春秋航等5家，共計106班。

北京也加強戒備。北京市發言人徐和建表示，北京防控壓力持續加大，進入「全面防控狀態」。

東莞台企員工 睡帳篷

台商聚集的東莞防疫升級，要求全市住宅社區、村一律實行封閉式管理，發生疫情的鎮街（園區），所有企業停止生產活動。除參與疫情防控、就醫購藥、購買生活必需品等，非必要不外出。網上流傳影片顯示，東莞台企安排外宿員工就地隔離，在園區臨時搭建數百個帳篷。

陝西西安本輪累計77例確診，已出現四代傳播。江蘇蘇州全面禁止聚會和內用。河北三河要求所有人員足不出戶，除保障車輛，所有車輛不得進京。

香港疫情部分，15日通報新增確診個案達2萬7千多例，染疫死亡人數再增近300人。香港大學醫學院最新研究，香港疫情已在3月4日達頂峰，已有358萬人感染，相當於每兩人中就有1人感染。

疫情 北京 封城

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