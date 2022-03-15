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俄烏衝突之際 拜登將訪歐會晤北約領導人

秦剛：美要北京合作又揚言制裁是行不通的

記者張文馨／華盛頓報導
中國駐美大使秦剛。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
中國駐美大使秦剛。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美中外交高層14日在羅馬會晤，華府對北京預告援俄的「可能後果」，中國駐美大使秦剛15日投書華盛頓郵報稱，一邊揮舞制裁工具，又一邊尋求與中國的支持與合作是一定行不通的。

此外，秦剛也說，台灣和烏克蘭是兩碼事，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政」，有人一邊強調烏克蘭主權原則，一邊卻又傷害中方對台灣的主權和領土完整，並不合理；為確保台海長期和平穩定，中美應共同合作遏制台獨。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在北京會面後，俄國隨即進攻烏克蘭，讓中國立場尷尬，中方既不願加入全球譴責和制裁行列，也在聯合國大會表決相關議題時棄權，美國敦促中方加入，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，「不允許俄羅斯從世界任何國家、任何地方的經濟制裁中獲得喘息空間」。

蘇利文14日在羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪「7小時密集會談」，美國政府資深官員轉述，美方高度憂慮中俄此時的結盟，並預告中方援俄的「可能後果」；此外，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，並關切北京在台海的挑釁舉動。

秦剛投書表示，部分人士將台灣和烏克蘭議題連結，渲染台海風險，這是錯的、完全是兩碼事，烏克蘭是主權國家，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政；台灣未來在於兩岸關係和平發展與中國統一，「我們致力於和平統一，也保留遏制台獨的所有工具。」

秦剛表示，希望美國信守「一個中國」原則，不要支持台灣獨立等任何形式的分離主義；為確保台海的長期和平穩定，中美應該一起合作遏制台獨。

秦剛還說，說「中方默許俄羅斯侵略烏克蘭」完全是假訊息，這些指控都只是為了轉移焦點、汙衊中方；「若中國早知道危機近在眼前，我們會盡全力防止此事發生。」

秦剛表示，中國在烏克蘭問題的立場客觀公正，支持包含烏克蘭在內的所有國家的主權和領土完整，也支持以和平手段解決危機；由部分美國官員說出「威脅中國實體和企業」的言論令人難以接受，戰爭或制裁都不能帶來和平，一邊揮舞制裁工具、一邊尋求中國的支持與合作，也一定行不通。

烏克蘭 秦剛 北京

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