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央視節目曝「老譚酸菜光腳踩」 統一、康師傅都中槍

記者戴瑞芬／即時報導
中國央視報導，替肯德基、康師傅、統一、麥當勞等代加工的土坑酸菜「光腳踩、手拿菸」。(取自央視財經)
中國央視報導，替肯德基、康師傅、統一、麥當勞等代加工的土坑酸菜「光腳踩、手拿菸」。(取自央視財經)

老罈酸菜泡麵在中國風行多年，帶動風行的統一、康師傅，年銷近4億包，堪稱國民食品。不過，15日中國央視「3·15晚會」（消費維權）開播，點名老罈酸菜包的供應商，製作酸菜的過程「光腳踩、手拿菸」，且醃製土坑不衛生。

「3·15」曝光後，被央視點名的兩家酸菜包供應商湖南插旗菜業、錦瑞食品有限公司是為多家企業代加工酸菜製品，包括知名的肯德基、康師傅、統一、麥當勞等。

統一集團當地今日晚間第一時間對外發布聲明，表示立即停止湖南錦瑞公司的供應商資質，並封存了相關酸菜包。而湖南插旗公司在最近五年內已不再是酸菜包原料的供應商。

目前康師傅中國和肯德基方面並未做出回應。

北京日報報導，「3·15」晚間節目播出後，多家電商平台緊急下架老壇酸菜相關商品。同時，康師傅電商旗艦店也全面下架老壇酸菜牛肉麵相關產品。

據「3·15」晚會點名湖南插旗菜業、錦瑞食品食品兩家所生產的老壇酸菜包裡的酸菜，並不是企業自身醃製的產品，而是收購來的土坑酸菜。

視頻曝光土坑酸菜生產內幕，光腳踩、手拿煙，酸菜製作過程無安全保障、衛生狀況堪憂，存在食品安全隱患。違反中國食品安全法規定，且兩家企業的生產負責人透露，並不對衛生指標進行檢測。

而在湖南插旗菜業的官網上，在合作夥伴一欄指出，與康師傅、統一、肯德基、麥當勞等一大批知名企業建立了產品代加工和原料直供等方面的戰略合作關係。

中國央視報導，替肯德基、康師傅、統一、麥當勞等代加工的土坑酸菜「光腳踩、手拿菸」...
中國央視報導，替肯德基、康師傅、統一、麥當勞等代加工的土坑酸菜「光腳踩、手拿菸」。(取自央視財經)

肯德基 麥當勞 電商

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