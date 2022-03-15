中國14日增5154例新冠確診 吉林占逾3000例

3月11日，救護車接送患者入住吉林市昌邑區方艙醫院。(新華社)

據中國國家衛生健康委員會15日通報的疫情信息，中國14日新增新冠肺炎確診病例3602例，其中本土病例3507例。當日新增無症狀感染者1768例，其中本土病例1647例。

據國家衛健委數據，3月14日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆 生產建設兵團報告新增確診病例3602例。其中境外輸入病例95例（廣東20例，廣西17例，上海12例，浙江12例，北京 9例，山東9例，福建6例，四川4例，天津3例，遼寧1例，吉林1例，湖北1例），含20例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例3507例（吉林3076例，山東106例，陝西53例，天津51例，廣東48例，福建33例，浙江31例，遼寧24例，江蘇20例，河北13例，重慶10例，上海9例，黑龍江7例，甘肅7例，北京6例，廣西4例，雲南4例，貴州2例，安徽1例，河南1例，湖南1例），含73例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

當日新增治癒出院病例149例，解除醫學 觀察的密切接觸者7251人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例2612例（其中重症病例1例），現有疑似病例6例。累計確診病例1萬6432例，累計治癒出院病例13820例，無死亡病例。

截至3月14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬1984例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例10萬3884例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例12萬0504例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者184萬4212人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬4281人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者1768例，其中境外輸入121例，本土1647例（吉林991例，河北185例，上海130例，山東107例，廣東68例，福建30例，江蘇27例，雲南24例，甘肅20例，廣西19例，安徽11例，遼寧9例，黑龍江8例，浙江7例，天津4例，重慶2例，四川2例，貴州2例，江西1例）；當日轉為確診病例93例（境外輸入20例）；當日解除醫學觀察64例（境外輸入40例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者8650例（境外輸入1610例）。