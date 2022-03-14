俄媒：俄羅斯遭西方制裁 中國可在10領域獲益

圖為中國國家主席習近平(左)與俄羅斯總統普亭(右)2019年出席金磚五國會議。(路透資料照片)

美歐國家因俄羅斯 對烏克蘭 採取軍事行動，對俄進行前所未有的制裁打擊。俄羅斯媒體認為，中國或可從烏克蘭局勢中獲益，並列出了對中國企業有利的十個領域。

多維新聞網引述俄羅斯「觀點報」報導，中國或可能從烏克蘭局勢中獲得以下相關經濟利益：

第一，銀聯支付（Union Pay）系統將是贏家。在萬事達（Mastercard）卡和Visa卡拒絕國外支付交易後，俄羅斯的七家大型銀行已表示有計畫接入中國銀聯支付系統。

第二，中國銀行體系將受益。西方拒絕向俄羅斯銀行貸款和投資 俄羅斯資產，這也為中國創造了機遇。

第三，對人民幣有利。關閉美元和歐元通道將會造成俄羅斯央行和俄羅斯各銀行的西方貨幣短缺。俄羅斯的銀行、公司、證券投資者和普通百姓會將注意力轉向人民幣。

第四，俄中貿易額將繼續創造歷史紀錄。

第五，將會有更多的中國消費品進入俄羅斯市場。由於用來購買進口商品的美元和歐元短缺，購買中國服裝和日用品將變得更加現實。

第六，中國汽車製造商將處於有利的地位。

第七，中國可以獲得被歐洲拒絕的所有俄羅斯能源和其他原材料。

第八，中國投資者會活躍並在有利條件下積極投資俄羅斯企業，因為競爭對手正在退出俄羅斯市場。

第九，中國作為俄羅斯的繞行通道作用會加大。中國可能會成為一個「中間人」，俄羅斯可通過中國在向第三方支付賺頭的情況下運送所需的西方配件。

第十，中國航空公司將處於有利地位。俄羅斯禁止歐洲航空公司飛越其領空後，乘客將乘坐包括中國航空公司在內的亞洲航空公司的航班。