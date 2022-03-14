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「蘋果難啃」立訊去年賺11億美元 年減2.12%

記者陳政錄／即時報導

打入蘋果供應鏈的中國代工大廠立訊精密，14日晚間公布2021年業績快報顯示，去年營收人民幣1,541億元，年增66.6%，但歸屬於上市公司股東淨利人民幣70.7億元（約11億美元），年減2.12%。據其財報公告內容，「蘋果難啃」，可能是立訊呈現「增收不增利」窘境的主因。

立訊也發布2022年第1季業績預告，預估第1季歸屬於上市公司股東的淨利，在人民幣16.8億元到17.5億元之間，成長幅度在25%到30%之間。

針對2021年業績，立訊精密指出，公司對外投資並控股立鎧精密，在該年度，因應客戶未來幾年對手機精密顯示結構模組產品的較大需求，業務規模高速成長。

但立訊坦言，由於手機精密顯示結構模組產品的前期投入較大，且該產品成本結構中的物料比重較高，較大程度影響立鎧精密的整體產品利潤，也對立訊精密合併報表淨利率造成一定影響。

此外，立訊精密指出，2021年，公司「聲學可穿戴產品」出貨情況出現較大幅回調，對公司該業務營收、淨利年增率，均造成較大的階段性影響，預計2022年將整體趨穩。

值得注意的是，立鎧精密是2021年1月，台廠和碩和立訊宣布成立的合資公司，是立訊搶進iPhone機殼供應鏈的第一步；另「聲學可穿戴產品」產品方面，立訊在買下聲學元件廠美律蘇州廠後，近年正積極搶攻AirPods等iPhone週邊產品訂單。

除此之外，立訊精密還在財報中指出，2021年在全球疫情反覆的大背景下，面對上游「缺芯少料」、原材料價格和運輸成本單邊上揚等嚴峻的宏觀經濟形勢，以及部分產品量產落地與出貨時間不同程度遞延等情況，多重因素導致了公司經營成本的上升，綜合利潤率較去年下滑。

但立訊強調，公司著眼未來「三個五年」計畫，持續加強產業布局、產品研發及市場開拓等工作，在智能可穿戴、 精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模組等新、舊產品收貨客戶高度認可與信賴。

此外，對於和美國安費諾(Amphenol)公司的官司，立訊表示，公司已獲悉ITC（美國國際貿易委員會）行政法官初步裁決結果，表明公司僅部分HSIO上一代直接出口美國的產品，落入其中一件安費諾集團主張的部分專利權保護範圍；另外兩件美國專利所涉及的其他指控產品，ITC確認本公司不構成侵權或安費諾集團主張的專利權利要求無效。

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