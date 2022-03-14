香港中大：預估500萬人感染 5月底回落至每日千例

香港疫情嚴峻。中新社

香港 中文大學醫學院教授預測，第五波疫情 將會有500萬人受感染，疫情至5月尾、6月頭才會趨緩。考慮到目前香港疫情，他不建議此時放寬社交距離措施。

據香港01和香港電台，香港中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安以數學模型分析香港疫情發展，預測這一輪疫情會有450萬至500萬人受感染，7000至9000名患者死亡，單日確診數字到5月尾至6月頭，才會回落至約1000例的水平，6月尾至7月頭下降至約100例。

他希望未接種疫苗 的市民把握時間，並建議政府可考慮提早推行第二針和第三針相關的疫苗通行證措施，鼓勵更多市民打針。

郭健安說，隨著多個商戶提早關門，香港出行率已經在低位，但患者康復再加上更多市民接種疫苗，社會的風險感知或會降低，目前不宜放寬社交距離措施。若當局太快放寬措施，確診數字有可能會再急速上升，到時未打針的市民，未必有足夠時間接種。

他認為，單日確診數字要回落至四位數才適宜逐步放寬，初期餐廳可由兩人一桌放寬至四人一桌，但傍晚6時後禁止內用仍需繼續。

此外，郭健安指，跨家庭聚會應繼續設限，因為這類活動涉及多個家庭成員。