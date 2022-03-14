紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐約時報 14日報導分析，俄烏戰爭爆發之後，中國評估有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利成為贏家；中國領導階層也認為，中國有辦法隔絕於這場戰事引發的經濟及外交危機之外，最後更成為一股安全穩定的支撐力量。

報導指出，俄烏戰爭仍未結束，但現在中國領導階層已逐漸形成共識，有一個國家將在危機動盪底下崛起，成為最後贏家，就是中國。

俄羅斯 侵略烏克蘭 之初，中國第一時間的反應頗不協調，但很快便訂定了能夠避開經濟及外交層面最壞後果的策略大綱，同時希望在戰爭結束後的區域政治權力板塊變動中，獲取利益。

紐約時報報導，中國國家主席習近平在這段期間裡避免批評俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)，但也設法讓中國與俄羅斯的侵略暴行保持距離；中國政府譴責國際社會制裁俄羅斯，卻同時暗示中國企業將遵守國際社會的制裁規定，以保障中國企業在西方國家的經濟利益。

雖然中國官員持續配合俄羅斯展開破壞美國及北約公信力的認知作戰，但習近平上周對歐洲國家元首表示，願意提供協助促成協議。華府官員日前表示，俄羅斯向中國尋求經濟與軍事援助，不過中國官員已出面駁斥為假消息。

報導分析，中國領導階層將這場戰爭視為兩個沒落強權之間的角力，中國不但有機會漁翁得利，還可以在混亂的國際局勢底下，成為一股帶來安全穩定的支撐力量。

香港中文大學教授鄭永年(Zheng Yongnian)指出，只要中國避免犯下重大策略錯誤，中國的現代化就不會被打斷，而且在未來還有更大的機會，能在建立國際新秩序的過程當中，扮演更重要的角色。

紐約時報分析，中國這項策略的核心理念在於，北京認為美國權力已因為各種外交冒險而削減，包括唆使普亭對烏克蘭開戰；北京也認為，俄羅斯侵略烏克蘭讓美國把權力與注意力都轉向歐洲，拜登總統將不太可能緊盯中國以及亞太地區。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出，目前各界討論的所有困難、制衡及難堪都是短期的，「從長遠角度來看，俄羅斯將被國際社會唾棄，俄羅斯唯一可以尋求協助的對象，只有中國」。