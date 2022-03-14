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深圳「封城」前 民眾忙搶菜、趕回公司搬電腦

記者賴錦宏／即時報導
深圳公告，14日至20日，全市停止一切非必要流動、活動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵停運。圖為深圳民眾排隊做核酸檢測。(中新社)
深圳公告，14日至20日，全市停止一切非必要流動、活動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵停運。圖為深圳民眾排隊做核酸檢測。(中新社)

深圳13日晚通報14日起「封城」7日後，昨夜除了不少民眾到超市搶購蔬菜等食物，還有一些公司職員連夜趕回公司搬電腦、資料回家，以應付在家工作需求。

綜合媒體媒體，深圳新冠肺炎疫情升溫，昨日新增75宗本土確診病例、11宗本土無症狀感染。深圳市政府副秘書長黃強表示，當地疫情有較高的社區擴散風險，仍需進一步嚴防死守。隨著全民核酸篩查，不排除陽性病例數還會繼續增加。

深圳昨晚約7時公告，14日至20日，全市停止一切非必要流動、活動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵停運。全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。並展開三輪全民核酸檢測。

消息傳出後，不少深圳市民為「封城」做準備，紛紛到超市購買物資，超市蔬菜、水果的貨架被搶購一空，有網民表示網上平台的菜也被搶光。

深圳當局昨晚深夜強調，當地米、麵、油、肉、蛋等食用農產品貨品充足，供應通暢，請市民放心。

而據早前公告，「封城」期間，保障市民基本需要的生活超市、藥店、醫療機構仍會營業，餐飲企業亦會提供外賣服務。深圳方面表示，封閉式管理不是不能進出，有購買生活物資等需要的民眾，原則上每戶每2至3天可安排人1人外出。

除了搶菜，昨夜深圳網友還熱烈討論回公司搬電腦、資料回家，有網友調侃「深圳人懷裡抱的不是電腦就是菜」。還有人說：「狠人都是從家裡拿被子洗漱用品等直接住公司了，公司老闆就只給住公司的加錢！現在深圳有多捲（內捲）大家知道了吧。」

據公告，「封城」7日期間，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。

封城 疫情 蔬菜

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