我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

澤倫斯基：在烏克蘭設禁航區 否則俄火箭遲早落北約

中國2天增4500確診 吉林破2300例最嚴重 深圳東莞封城

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
深圳居民在南山區特發信息港核酸檢測點有序排隊做免費核酸檢測。(中新社)
深圳居民在南山區特發信息港核酸檢測點有序排隊做免費核酸檢測。(中新社)

中國新冠本土疫情連續兩天急速擴大，共增約4500確診。13日通報新增逾3000例本土染疫個案，比前一日增加一倍。14日通報新增1437例，最嚴重的仍是吉林、山東、廣東三省。擁有千萬人口的深圳13日按下「全面暫停鍵」，宣布即起至20日，全市封城；東莞14日跟進，也宣布封城。

深圳14日起公交地鐵停運，所有社區、產業園實行封閉式管理，停止一切非必要流動、活動，全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明。

中國官方13日通報，新增本土確診病例1807例，本土無症狀感染者1315例，本土染病個案達3122例。其中，吉林省疫情最為嚴重，新增本土確診1412例、本土無症狀感染744例，單日本土個案突破2000例。吉林省會長春市和第二大城吉林市已實施嚴格的封閉式管理，吉林市長王路也因抗疫不力被免職。

據中國國家衛健委網站，14日通報新增1437例，本土病例1337例，其中吉林895例最多。

上海市明園小安橋小區的居民13日排隊等待接受核酸檢測。(新華社)
上海市明園小安橋小區的居民13日排隊等待接受核酸檢測。(新華社)

深圳13日按下「全面暫停鍵」，即起起至20日期間，地鐵公交停運、全市所有社區封閉...
深圳13日按下「全面暫停鍵」，即起起至20日期間，地鐵公交停運、全市所有社區封閉管理，各機關居家辦公，並展開全民普篩。圖為深圳民眾排隊做核酸檢測。(中新社)

深圳、上海、北京等一線城市，疫情也在上升。深圳13日通報，新增66個病例，有31例是在社區篩查中發現。

為遏制疫情，深圳宣布，自今日起全市各機關、事業單位除承擔防疫任務的人員外，均居家辦公或就地轉為社區志願者；非保障型企業停止營運或居家辦公；停止一切非必要流動、活動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵停運；全市社區、城中村、產業園區實行封閉式管理。

深圳官方要求，全市人員「應檢必檢，不落一人」，完成三輪全民普篩。據去年數據，深圳市有1259萬人口。

東莞今起至20日封城，並開展多輪核酸檢測，暫停所有非必要流動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵暫時停運。

深圳升級防疫措施對台商企業的影響？深圳市台協石岩聯誼會會長陳世偉坦言，對製造業來說，這等於是讓產線按下一星期的「暫停鍵」，加上沒辦法出貨，部分正值旺季的電子、自行車零組件業者，影響比較大。

上海方面，截至13日下午6時，又新增本土新冠確診病例六例、本土無症狀感染者55例。上海官方宣布，客運站自14日起全部暫停營運，民眾非必要不離滬。上海復旦大學、同濟大學等校園都實施「封閉管理」。

北京官方13日通報，自12日6時至13日15時增加八例染疫，這波本土染疫人數上升至30例，出現了六條輸入傳播鏈。

北京昨已暫停21條跨京冀公交線路，並要求民眾加強防疫，近期「非必要不出京」。

上海市閔行區11日起暫停各公共餐飲服務單位堂食及包房服務，圖為工作人員13日在店...
上海市閔行區11日起暫停各公共餐飲服務單位堂食及包房服務，圖為工作人員13日在店內整理外賣食品。(中新社)

疫情 地鐵 北京

上一則

俄要求提供軍事援助？中國大使館發言人：從未聽說

延伸閱讀

深圳封城？公車地鐵停運 社區小區封閉式管理

深圳封城？公車地鐵停運 社區小區封閉式管理
長春封城…900萬人禁足 東北工業重鎮接下暫停鍵

長春封城…900萬人禁足 東北工業重鎮接下暫停鍵
中國吉林千餘人確診、校園疫情瞞報 市長王路被免職

中國吉林千餘人確診、校園疫情瞞報 市長王路被免職
吉林農業科技學院爆疫情 大批學生穿防護衣轉運出校

吉林農業科技學院爆疫情 大批學生穿防護衣轉運出校

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05
為了買房，前婆婆讓兒子和懷孕8個月的劉銀月假離婚。（取材自花點時間）

婆家送500萬婚房 網勸福州女快逃 「貸款一定算她的」

2022-03-06 13:00

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
王菲近照曝光 52歲狀態超好 對鏡頭淺笑溫柔恬靜

王菲近照曝光 52歲狀態超好 對鏡頭淺笑溫柔恬靜