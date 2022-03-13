俄要求提供軍事援助？中國大使館發言人：從未聽說

據美國官員稱，俄羅斯總統普亭上個月開始全面入侵烏克蘭後，曾要求中國為其提供軍事裝備和支持。美聯社

據美國官員稱，俄羅斯 總統普亭（Vladimir V. Putin）上個月開始全面入侵烏克蘭 後，曾要求中國為其提供軍事裝備和支持。

紐時報導，官員聲稱俄羅斯要求中國提供額外的經濟援助，以幫助其遭受美國、歐洲和亞洲等國家實施的經濟制裁而受的打擊，不過該官員對收集俄羅斯要求的情報方式保密，並拒絕進一步描述莫斯科當局尋求什麼樣的軍事武器或援助，還拒絕討論中國對這些要求的反應。

當被問及有關俄羅斯向中國尋求軍事幫助的媒體報導時，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示「烏克蘭局勢確實令人不安，現在的當務之急是防止緊張局勢升級甚至失控」，當被問及有關俄方要求援助時，劉鵬宇表示「從未聽說過」。

迄今為止，中國在俄烏戰事中公開保持中立，同時拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

美國國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）定於14日在羅馬會見中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，蘇利文表示會強調中國未來不會在戰爭中作出支持俄羅斯或削弱烏克蘭、美國及其盟國的行為，他13日在向CNN表示「我們正私下直接與北京當局溝通，大規模規避制裁或支持俄羅斯迴避制裁肯定會產生後果。我們不會允許這種情況繼續下去，不允許俄羅斯從世界任何國家、任何地方的經濟制裁中獲得喘息空間」。