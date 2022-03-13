香港病歿數超越武漢 近4千人亡 日逾3萬確診

香港疫情持續延燒，迄今累計3993死。香港中通社

香港 今日（13日）新增3萬2430例確診，包括1萬3335例核酸陽性個案及1萬9095例快測陽性呈報，過去24小時呈報死亡個案達264例，疫情 兩年多至今，香港累計死3993人，超越武漢全市累計的3869宗死亡個案。

據香港01報導，香港行政長官林鄭月娥在今日政府每日抗疫記者會指，估計目前仍有超過30萬人在家居隔離或檢疫，不過，她指數字或會被高估，因在家居檢疫時間規定更新下，或已有部分人已完成檢疫。

香港食物及衞生局局長陳肇始則表示，除早前已在抗疫物資包加入中成藥，明日起，抗疫物資包會加入含有撲熱息痛成份的止痛退燒藥，確診家庭亦將獲發血氧儀，而醫管局將啟動多6間指定診所，屆時會有23間指定診所提供服務。

香港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港第五波疫情累計3780例死亡個案，死亡率提高至0.54%，離世患者年齡介乎11個月至112歲，中位數85歲。過去24小時新增呈報死亡個案達264宗，令疫情兩年多至今，香港累計死3993人，超越武漢全市累計的3869宗死亡個案。

此外，香港今新增確診個案合計3萬2430宗，當中1萬3335宗屬核酸檢測 確診個案，1萬9095宗經快速檢測後確診，累計第五疫情有69萬4246宗確診個案。