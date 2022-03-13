上海爆醫院感染 明起客運全停、非必要不離滬

中國近日本土新冠疫情嚴峻，一線城市也相繼淪陷。新華社

中國一線城市上海本土疫情 持續升溫，據市政府晚間召開疫情防控新聞發布會表示，截至當地13日18時，上海新增本土新冠肺炎確診病例6例，新增本土無症狀感染者55例。目前，官方宣布客運站自明日起將全部暫停營運，民眾非必要不離滬，另上海第六人民醫院臨港院區已暫停提供醫療服務。

上海市衛健委通報，13日截至18時，新增的6例確診病例中，2例為已經收治在上海市公衛臨床中心的無症狀感染者轉歸，4例是集中隔離管控中發現。

55例無症狀感染者中，44例在集中隔離管控中發現，其餘為相關風險人群篩查發現。

由於疫情持續散發，上海市通報新增兩個中風險地區，並指為配合防疫 工作，上海市客運站自明日（3月14日）起將全部暫停營運。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室還要求，市民非必要不離滬，確需離滬的人員須持有48小時內核酸檢測 陰性報告，來滬返滬的人員須持有抵滬前48小時內核酸檢測陰性報告。

另一方面，上海市第六人民醫院13日也通報，因接上級部門協查通知，根據防控要求，即刻起暫停臨港院區（環湖西三路222號）門診、急診、發熱門診、核酸檢測及小洋山門診部（浙江省舟山市嵊泗縣觀海西路9號）醫療服務。

面對外界關注，院方回應，六院先前在常規篩查中發現了陽性感染者，「在後續排查中，又發現有感染者」。院方表示，上海市衛健委已組織市級指導組和專家組進入醫院展開指導和幫助，同時做好防疫和生活物資保障。