許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

深陷危機的中國房企恒大 最近當了一回「原告」，將貴州首富告上法庭。中天金融2日發布，旗下全資子公司中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司（簡稱貴陽國際金融中心），收到貴州省貴陽市中級人民法院下達的「傳票」。恒大人壽保險 有限公司，以房屋買賣合約糾紛對貴陽國際金融中心提起訴訟。

中國自媒體報導，原告為恒大人壽，被告包括中天城投及貴陽國際金融中心，恒大人壽為恒大系公司，中天城投及貴陽國際金融中心則是貴州首富羅玉平旗下。

此次訴訟，恒大人壽起訴理由是因貴陽國際金融中心未能按時交房。時間回到2020年9月，當時恒大還沒爆雷，恒大人壽花了人民幣19.16億元，購買貴陽國際金融中心一號樓總計46層樓的辦公大樓及總計27層的公寓大樓。

自媒體指出，恒大人壽可能想把貴陽國際金融中心當作辦公據點，才會大手筆買了這麼多房產，但18個月後，貴陽國際金融中心未能準時交樓，恒大人壽打了「退堂鼓」，想要「退貨」，根據訴訟，恒大人壽提出7條請求，句句離不開錢。

包括要求中天系公司返還人民幣19.16億元交易款、支付違約金人民幣2.87億元、支付資金占用費、支付資金占用費的逾期付款違約金、退還維修基金人民幣1772.49萬元、支付本案件的訴訟、律師和保全費等，恒大人壽要求中天系賠償的金額至少在人民幣22.2億元以上。截至目前，上述案件尚未開庭。

新浪網報導，資料顯示，貴陽國際金融中心項目位於貴陽市金陽新區，占地132萬平方公尺，總建築面積450萬平方公尺，原計畫總投資 約人民幣300億元，項目共分為兩期開發建設。

其中一期建設項目規畫總建築規模為224萬平方公尺，包含金融辦公建築面積約158.63萬平方公尺，住宅建築面積約37.62萬平方公尺，配套公共建築設施建築面積約27.75萬平方公尺。

近年，在中國去槓桿大環境下，很多企業都陷入了資金鏈的危機。中天金融也不例外，截至去年6月底，該公司資產負債率達到85%，流動負債人民幣473億元，總負債額人民幣1337億元。

千億債務壓頂，受困於融資環境惡化，羅玉平只好「斷臂求生」，許老闆也一樣還無法走出困境，但許老闆還有最後一張牌恒大人壽，而且是一張有價值的牌。