中國官方學者呼籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

中國官方學者呼籲大陸要趕快與普亭切割。圖為今年2月4日，習近平在北京釣魚台國賓館會見俄羅斯總統普亭。（新華社）

俄羅斯 入侵烏克蘭，北京陷入兩難，對此，中國學者胡偉提醒當局，不能和俄羅斯總統普亭 綁在一起，要儘快切割，否則將遭遇美國和西方的圍堵而更加孤立。

中美印象網站今天轉載現任中國國務院 參事室公共政策研究中心副理事長、中共上海黨校教授胡偉撰寫、探討俄烏戰爭可能與中國抉擇的專文。

胡偉研判，俄烏戰爭將使得美國重新獲得西方世界的領導權，西方內部將更加團結，西方力量將得到明顯的增長，北大西洋公約組織（NATO）將繼續擴大，美國在非西方世界的影響力也將提升。

因此，他提醒北京當局，如此歐洲將進一步與中國切割，日本成為反華急先鋒，韓國進一步倒向美國，其他國家將不得不選邊站並產生從眾效應，「台灣也將加入反華大合唱」，於是中國在既定框架下將更加孤立。

對於中國的戰略抉擇，胡偉建議，「中國不能與俄羅斯總統普亭綁在一起」，需要儘快「切割」；避免兩頭不落好，放棄保持中立，選擇世界主流的立場；盡可能實現戰略突圍，不能被西方進一步孤立。

胡偉還說，有些情況下，表面上中立是明智選擇，但不適用於這場戰爭，北京這次無漁翁之利，而有鑑於中國一貫主張尊重國家主權和領土完整，就只能站在大多數國家一邊，以免被進一步孤立，「這一立場對於解決台灣問題也是有利的」。

2月19日以視訊召開的慕尼黑安全會議上，當時中國中國外長王毅在會中表示，「任何國家的主權、獨立與領土完整應予以尊重及確保」、「烏克蘭也不例外」。

至於俄烏戰爭的走向，胡偉指出，普亭難以達到預期目的，俄羅斯陷入困境，即使俄軍付出巨大代價佔領基輔並建立傀儡政府，也不意味著最後的勝利，從此俄羅斯將背上沉重包袱，不堪重負。

此外，他說，因普亭閃電戰失敗，俄羅斯取勝希望渺茫，西方制裁達到空前的程度，國內經濟和民生遭受嚴重影響，不排除俄羅斯政局發生政變的可能性。

胡偉指出，普亭若因內亂、政變或其他原因下台，俄羅斯將更不可能與西方對抗，俄羅斯的大國地位將終結。

他說，普亭已明確要求俄羅斯戰略威懾力量進入特殊戰備狀態，俄烏戰爭有可能走向失控，若俄羅斯挑起世界大戰甚至核大戰，必將冒天下之大不韙，中國應制止世界大戰及核戰爭爆發，為世界和平作出不可替代的貢獻。

胡偉強調，他是以學者個人名義，客觀分析戰爭可能的後果並在提出對策，供中國最高決策層研判和參考。

中國的國務院參事室是國務院直屬機構，於1954年設立，主要職責是調查研究、建言獻策、諮詢國事。

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