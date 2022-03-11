香港研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類

香港大學醫學院與官方機構合作研究發現，香港1月爆發Delta變異株本土疫情，源頭是已感染COVID-19的進口寵物敘利亞倉鼠（圖），被感染的敘利亞倉鼠可以將病毒傳播給人類。Getty Images

香港 大學醫學 院與官方機構合作研究發現，香港1月爆發Delta變異株 本土疫情，源頭是已感染COVID-19的進口寵物敘利亞倉鼠（黃金鼠），被感染的敘利亞倉鼠可以將病毒傳播給人類。

醫學期刊刺胳針（The Lancet）官網今天刊出香港大學醫學院與漁農自然護理署的這一項共同研究。

港大醫學院指出，過往的研究已證明COVID-19能夠感染人類以外的不同物種，目前已知病毒能從人類傳播到其他哺乳動物身上，包括寵物。然而，除養殖水貂外，此前並沒證據能證明這些受感染的動物可以感染人類，並導致人與人之間持續傳播。

這項研究發現，Delta變異株（AY.127）在2022年1月時隨進口的寵物敘利亞倉鼠引入香港社區。來自受影響的寵物商店和倉庫樣本中，超過5成的寵物敘利亞倉鼠被感染。

研究人員從這些倉鼠中抽取樣本，進行病毒基因測序分析。結果顯示，這些倉鼠群可能在事發前大約3個月被Delta變異株感染，並在香港不止一次從倉鼠傳到人類身上，再由其中一些受感染患者傳播給其他人，導致Delta變異株在香港市民之間傳播。

領導這項研究的港大醫學院教授潘烈文表示，這是一個值得關注的公共衞生問題。本研究顯示，寵物敘利亞倉鼠可以成為COVID-19的另一個宿主。如果允許病毒在倉鼠間長期傳播，該病毒可能會發生其他突變，以致其生物特徵被改變，例如其傳播力及引發疾病的能力會有所改變，以及減低疫苗的保護作用。

他指出，人類有可能會因此從寵物敘利亞倉鼠中得到一種新的變異COVID-19病毒，對現行的防疫措施造成影響。

參與研究的譚華正基金教授裴偉士表示，類似事件可能在世界其他地方都有發生但卻被忽略了。研究結果也顯示，這些受感染的倉鼠可能在COVID-19跨國界傳播中有一定角色。

譚華正基金副教授嚴慧玲呼籲，世界上可能還有其他動物物種會導致類似的問題；「我們需要對野生和馴養動物進行有系統的病毒監測」。

香港1月爆發Delta本土疫情，官方疫調後將源頭指向寵物倉鼠，下令暫停進口，勒令所有販賣倉鼠的寵物店關閉，並對數以千隻倉鼠進行「人道處理」，曾引發動保界團體嚴厲譴責。