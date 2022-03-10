中國新增1100例本土確診 逾6成無症狀

中國持續透過大規模核酸檢測，希望盡可能篩查出潛在的感染者。圖為陝西西安民眾10日排隊等候接受檢測。(中新社)

中國本土新冠疫情 持續升溫，根據中國國家衛健委公告，3月10日中國報告新增本土確診病例397例，本土無症狀感染者703例，疫情涉及山東、吉林、江蘇、甘肅、天津等18個省份。

中國這波本土疫情一大特點是，近日每天新增感染者中無症狀佔比均過半，部分省份無症狀感染者比例更高。以上海為例，10日新增本土新冠感染75例，其中確診病例11例，無症狀感染者64例，無症狀感染者佔比達85%。

復旦大學上海醫學 院副院長吳凡日前曾表示，「無症狀感染者」顧名思義就是患者新冠病毒核酸檢測 呈陽性，但沒有喉嚨痛、發燒、乏力、乾咳、嗅覺減退等症狀，同時CT片影像學上也沒有看到有肺炎的表現。

中國目前對於無症狀感染者仍會進行14天隔離醫學觀察，必須連續兩次核酸檢測均為陰性，才會解除隔離醫學觀察。

上海市衛健委主任鄔驚雷在10日下午疫情防控記者會上表示，從臨床上來講，不管是確診病例或是無症狀感染者，都是病毒的陽性感染者，都具有傳染性，但要把無症狀感染者「挖出來」，線索上其實更加困難。

截至10日24時，中國現有確診病例5,024例，其中重症病例6例，尚在醫學觀察的密切接觸者11萬8,813人。