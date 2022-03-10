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CIA局長：習近平欠缺情報 對俄烏局勢感到不安

中央社／華盛頓10日專電
圖為普亭2月4日出席北京冬奧時，與習近平見面。(Getty Images)
圖為普亭2月4日出席北京冬奧時，與習近平見面。(Getty Images)

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）今天表示，中國國家主席習近平對俄羅斯入侵烏克蘭遭遇的困境感到不安，部分因素是「他自己的情報似乎沒有告訴他將會發生什麼事」。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭至今超過半個月，儘管美國多次施壓，但中國仍不曾譴責俄羅斯的攻擊行為，也未加入國際的制裁行動。外界關切中國如何看待這場戰事、俄中關係現況與未來發展，以及對台海的影響。

伯恩斯今天出席美國聯邦參議院情報委員會聽證會時評估，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）可能高估中國領導層願意或能夠協助俄羅斯因應入侵烏克蘭帶來的嚴重經濟制裁。

至於中國領導層的反應，伯恩斯表示，中國領導人投注大量心力在與俄羅斯的夥伴關係，這樣的情況短期內不會改變。但他相信，中國領導人特別是習近平，對於烏克蘭情勢發展感到不安，部分原因是「他自己的情報似乎沒有告訴他將會發生什麼事」。

伯恩斯指出，中國也擔憂會因為與俄羅斯的關係導致聲譽受損；從經濟角度看，中國今年的經濟成長將降至30年來的最低水準。此外，眼見普亭的入侵行動讓美歐更加團結，強化跨大西洋聯盟，也讓習近平感到不安。

他表示，對中國領導人而言，歐洲不光只是市場，還被視為可以建立獨立關係的成員，並試圖找尋可以在美國與歐洲盟友間挑撥離間的方法，而普亭的行動讓這樣的可能性大為降低。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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