中國疫情再起 創武漢首爆發後2年多來單日最高

陝西西安近期再現本土確診病例，圖為西安街頭又見民眾排隊接受核酸檢測。（中新社）

中國疫情 急遽升溫，過去一日新增528例，其中本土確診402例，另有435例本土無症狀感染。外媒分析，該數字是中國兩年來單日本土確診的新高，對北京 當局迅速遏制疫情的能力構成新考驗。

為盡速恢復受重創的經濟活動，多個國家逐漸採取「與病毒共存」策略，近期中國也出現檢討「動態清零」聲音，中國專家曾光日前表示，適當時機將推出「中國式與病毒共存」路線圖。但近期疫情升高，蔓延十多省分，是否影響政策調整備受關注。

中國國家衛健委昨通報，新增確診528例，其中本土402例，分布於16省市，主要包括吉林165例、山東66例、甘肅66例、陜西21例等，北京也有4例。新增586例無症狀感染，本土占435例。

據彭博、華爾街日報報導，中國7日通報「新增526例，其中本土確診214例（另本土無症狀感染312例）」數字，無論以何種指標衡量，都是自2020年初武漢首次爆發疫情以來的最高單日新增病例數。以此標準，中國官方昨公布的數字，無疑再創中國兩年來的單日本土確診新高。

報導提到，目前中國仍堅守「動態清零」抗疫政策，要求地方政府盡速控制住任何疫情，查明疫情源頭，隔離所有確診病例及其密切接觸者。但傳染性高的Omicron 變種病毒已對控制疫情能力構成新考驗。

除了確診數字急速增加，無症狀感染者已成為最大風險。昨天通報的數字中，無症狀感染者占所有新增本土病例837例中的52%，超過半數。

據第一財經，無症狀感染者占比升高，成為這波疫情的明顯特徵，也使得當前新冠病毒的傳播更加複雜而隱匿，防控難度大幅增加。

而自今年1月9日天津出現中國首例本土Omicron感染病例後，Omicron就迅速成為中國疫情的強勢毒株。目前，安徽、甘肅、山東、陜西、上海等地新增的本土疫情也都是Omicron變異株。

向來被視為優等生的上海，九天累計確診23例和無症狀感染者237例，上海圖書館和多家公私立美術館臨時宣布昨起閉館，多所中小學展開線上教學。