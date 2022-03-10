SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源

圖為SOHO中國董事長潘石屹。（中通社）

SOHO中國董事長潘石屹持續出售在中國房產。據陸媒「澎湃新聞」報導，房企「SOHO中國」董事長潘石屹在2022年首場租賃表彰會暨優質房源推介會上宣布要以七折價格賣出北京 和上海兩地共3.2萬平方公尺的物業，收入將全部用於降負債、不分紅。

SOHO中國表示，為了優化資產結構、緩解資金壓力，SOHO中國此次宣布以七折價格出售的物業覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等９個項目，全部坐落在北京、上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。

此外，潘石屹明確回應外界對於資金流向的猜測，他表示此次銷售房源的收入將全部用於降負債，不會用做股票分紅。

截至2021年底，SOHO中國的平均出租率為83.4%，其中，上海古北SOHO實現滿租、北京麗澤SOHO出租率超過80%，均達到兩個項目入市以來的最高水平，SOHO中國的淨資產負債率為44%。

同時，SOHO中國還宣布將佣金獎金比例提高到交易額的4%。目前，所有待售房源已全部在「SOHO中國公開租售平台」上架。

消息一出，SOHO中國（HK0410）股價 急速拉升，漲幅一度超20%，最高報美股1.76港元。但該公司股價過去一年已跌去39%。

事實上，SOHO中國近幾年持續在出售資產。在2014年至2021年的八年間，SOHO中國累計出售資產套現超過350億元。

去年6月，SOHO中國曾宣布高盛 代表黑石集團以每股5港元的價格，總共收購SOHO中國約28.56億股股份，交易價格約236.57億港元，該舉被視為潘石屹要套現離場。但在三個月後，因該交易涉及中國「反壟斷法」宣告無疾而終。