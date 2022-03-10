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吉林農業科技學院爆疫情 大批學生穿防護衣轉運出校

記者林宸誼／即時報導
有自稱是吉林農業科技學院學生在微博發文，表示校方隔離不當導致交叉感染。香港經濟日報
有自稱是吉林農業科技學院學生在微博發文，表示校方隔離不當導致交叉感染。香港經濟日報

中國新冠肺炎疫情反彈，本輪吉林為疫情重災區，而吉林農業科技學院更爆出疫情，10日下午該校校外有30輛旅遊巴士，經消毒後陸續進入校園，將確診病例的密切接觸、次密切接觸學生轉運出校。

另外，吉林發布通報，吉林省委決定，免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務；總督學、省教育廳黨組成員岳強，兼任吉林農業科技學院黨委書記。

吉林9日新增165起本土確診病例、179起本土無症狀感染；新增個案主要集中在吉林市。

央視報導，此輪本土疫情中，吉林農業科技學院確診病例人數較多，出現學校聚集性疫情。

10日下午校外集結了30輛旅遊巴士，每輛車核載55人左右，司機穿著防護服，車輛經過消殺後陸續進入校園把學生轉運出校。學生穿著防護服、帶著行李在操場集合，排隊分批次上車。

香港經濟日報報導，10日稍早，有自稱是吉林農業科技學院學生在微博發文，指該校處於疫情「暴風眼」，指「被隔離的同學剛剛被轉走，但是在這之前全都大通舖，把所有需要隔離的同學放在圖書館和教學樓，交叉感染，沒有病的同學也變成了密集」。

文章指出，許多人發燒，有人沒意識，物資也嚴重短缺，學生崩潰大哭、老師不知所措。

文章批評校方一直在「壓著我們的微博熱搜」，又指責給吉林防控各種打電話，「不是拒接就是推卸責任，沒有人管我們，現在我們就是俎上魚肉，任人宰割」。

學生們帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。央視新聞客戶端
學生們帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。央視新聞客戶端
學生們在操場集合後帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。央視新聞客戶端
學生們在操場集合後帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。央視新聞客戶端

疫情 微博 教育

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