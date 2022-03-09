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中國民辣醬「女神」老乾媽傳漲價 新興品牌趁勢搶市場

記者林汪靜／即時報導
中國國民辣醬品牌「老乾媽」最近傳出漲價。（圖／取自每日經濟新聞）
中國國民辣醬品牌「老乾媽」最近傳出漲價。（圖／取自每日經濟新聞）

中國國民辣醬品牌「老乾媽」最近傳出漲價。一份落款貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司的「調價公函」顯示，因原物料成本、人工成本、運費等每年上漲，經多方面慎重考慮，決定從3月1日起，確定對部分商品銷售價格進行重新調整。同時，多個新興品牌趁勢搶占市場，給老乾媽帶來威脅。

每日經濟新聞報導，「調價公函」顯示，因原物料成本、人工成本、運費等每年都成上漲之勢，不斷上升的成本已經對公司的部分產品生產及備貨造成了嚴重影響。經多方面慎重考慮，決定從3月1日起，確定對部分產品銷售價格進行重新調整。

消息引發眾多中國網友哀號，表示「作為乾飯（吃飯）必備的調料之一，還是不要漲價了。」

新京報報導，對此，老乾媽所屬公司貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司（簡稱老乾媽）客服人員證實，因原物料辣椒等食材價格上漲，成本上升，近期老乾媽向各經銷商下發調價函，從3月1日起實行漲價，具體漲幅及漲價產品目前尚不清楚。

雲南昆明一名老乾媽經銷商表示，老乾媽今年3月初就已經漲價，一件（24瓶）辣醬大概漲價人民幣20元（約3.2美元），「主要是辣椒、油、大豆都漲價，成本上升。」即使漲價，老乾媽產品銷售目前沒有受到影響，依然是暢銷品。

數據顯示，去年中國北方小辣椒產區新季乾椒受災，自去年8月北方小辣椒行情偏強運行。以河南辣椒為例，截至2月23日，河南商丘柘城三櫻椒出貨價去年8月1日價格上漲漲幅達27.91%。

不過，有媒體指出，中國經銷商認為，老乾媽部分產品漲價最主要原因並非成本上漲，而是銷售壓力的問題。

與此同時，中國網紅品牌們抓準了這個時機，虎邦、飯爺、佐大獅等多個新品牌應運而生，想方設法在中國辣醬市場搶占市場比例，對老乾媽造成了一定威脅。

河南

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