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袁國勇：香港當前每20人已有1人感染新冠病毒

記者呂佳蓉／即時報導
圖為香港市民日前等候接種中國科興疫苗。新華社
圖為香港市民日前等候接種中國科興疫苗。新華社

香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現在計算香港至少每20個人有1人感染，最差情況是每5人有1人感染，在港鐵、巴士、電梯或公共地方，隨時都可能遭受感染。

據香港電台報導，袁國勇表示，香港超過八成院舍已有新冠病毒感染，病毒會繼續傳播，現在能做的有限，最重要是讓院舍長者立即接種疫苗

他指出，如有長者病發，老人科醫生應盡快協助了解，哪些患者可立即住院接受抗病毒藥，哪些可留在院舍治療。

袁國勇表示，若家中有高危險人士，包括4歲或以下幼童，所有家人都要接種疫苗，且最好每隔一日做一次快篩。

他表示，有幼童感染後，發高燒後便腦水腫，有猝死危險，因為幼童免疫系統未成熟，病毒會急速擴散，反應會激烈，香港已有數千例感染兒童發高燒、抽筋，如果有數個月大嬰兒感染，應立即就診。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則說，現階段並無迫切性進行全民強制檢測，接種新冠疫苗才是重中之重，若真要進行全民普篩，就要考慮清楚時機及方法。

何栢良表示，為院舍人士及長者接種疫苗是尤其重要，香港70歲以上人口中，還有50萬人未完成兩劑疫苗接種，希望港府能為高齡者疫苗接種確定一個完成的時間表。

疫苗 香港 檢測

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