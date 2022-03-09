我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院

路透：北京要求國有煉油廠4月暫停出口汽油與柴油

彭博：中國醫療系統龐大且不完整 難以放棄動態清零

記者賴錦宏／即時報導
珠海等廣東多個城市繼續出現多起境外輸入病例。圖為中國民眾排隊做核酸檢測。（香港文匯網）
珠海等廣東多個城市繼續出現多起境外輸入病例。圖為中國民眾排隊做核酸檢測。（香港文匯網）

《彭博》近日發表文章，就中國為何不放棄「動態清零」策略作出分析，認為中國醫療保健系統沒有做好充分準備的情況下，任何背離「動態清零」策略的重大轉變都有可能導致一場公共衛生危機。

文章以內蒙古額濟納旗為例，當地人口約有3萬，去年10月中旬的幾十宗新冠確診令當地醫院不堪重負。據媒體報導，地方政府不得不用火車將140多名患者轉移到1000多公里外的省會呼和浩特。但沒過多久，呼和浩特收治新冠患者的醫院亦開始尋求幫助。11月初，一名醫生告訴媒體，醫院「沒有能力一下子收治這麽多病人。」

文章認為，這一經歷表明，中國龐大而零散的醫院網路因資源分配不均和投資不足而步履蹣跚，面對新冠病毒是多麽脆弱。此外，若中國像世界上其他地區一樣放任這種疾病蔓延，有可能出現前所未有的個案和死亡，這可以解釋為什麽中國不願接受新冠疫情的地方性流行。據了解，官員們計畫在2022年之前保持現有的政策，但也表示願意微調政策。

「彭博情報」高級醫療分析師Mia He說，「如果中國重新開放邊界，醫療保健系統肯定會受到很大的挑戰。」她又說，「中國醫療資源有限，這預示著系統將面臨巨大的壓力。」

文章又提及，中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年去年12月說，如果將新冠病毒感染率和龐大的人口相乘，在一個14億人口的國家，就會得到一個龐大的重症和死亡的數字。「這意味著它是一個重大的公共衛生、社會和政治問題，必須得到控制。」

文章指，中國過去兩年報告的新冠肺炎死亡人數不到5000人，而在人口規模約為中國四分一的美國有超過95萬人死亡。

文章表示，在疫情流行下，中國的醫療保健系統已成為公眾不滿的根源，雖然政府擴大了農村醫療和國家醫療保險的覆蓋範圍，但2020年平均每1000人只有不到3名醫生，落後於主要發達國家。一個關鍵的挑戰是醫療資源分配不均。對於生活在農村的約5億中國人來說，獲得醫療資源和醫院床位的機會比城市居民要低得多。在北京和上海，每1000人中就有5名以上的醫生。這也導致了醫療遷移，據報導，北京和上海頂級醫院近年收治的患者有40%來自中國其他地區。

文章稱，疫情初期，中國迅速建立了臨時（方艙）醫院和隔離設施，但其中大部分已被拆除或停用。據一位熟悉中國國家衛生戰略的人士透露，官方已要求大醫院提高及早發現和控制傳染病的能力，治療仍應集中在定點醫院。如果有需要，中國可以重新建立收治輕症患者的臨時醫院。

疫情 北京 醫療保險

上一則

路透：北京要求國有煉油廠4月暫停出口汽油與柴油

延伸閱讀

籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭

籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭
聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜

聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜
北加矽谷聖他克拉拉縣 獲選全美最健康城市之一

北加矽谷聖他克拉拉縣 獲選全美最健康城市之一
鐵鏈女事件發酵 中國最高法院：嚴懲拐賣婦女兒童

鐵鏈女事件發酵 中國最高法院：嚴懲拐賣婦女兒童

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答
紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？