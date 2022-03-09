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俄烏衝突轉機？陶冬：中國可能進行斡旋

記者戴瑞芬／即時報導
瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。圖：陶冬微博
瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。圖：陶冬微博

俄烏衝突出現轉機？瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，中國可能就俄烏衝突進行斡旋，讓全球繃緊神經的戰事化干戈為玉帛。

陶冬在個人微博發文指，中國外長王毅表示，願意就烏克蘭戰爭開展必要的斡旋，並向烏克蘭提供緊急人道主義援助。這是中國在烏克蘭問題上的又一次重大轉身。

王毅7日在全國人大會議期間，回應中外記者提問時表示，「中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。」

中國外交部發言人趙立堅主8日在例行記者會上，進一步回應外媒提問：王毅說法是否中方會主動聯系和俄烏雙方商談，從中斡旋？趙立堅表示，「中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。」

從王毅和外交部接連表態，陶冬認為，中國可能就俄烏衝突進行斡旋。他說，中國上一次轉身發生在慕尼黑安全會議上，王毅主張各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，同時俄方的合理安全關切應得到尊重和重視。 這次則更進一步，試圖撮合交戰雙方坐下來會談，甚至停火。

陶冬指。呼籲中國進行斡旋的聲音，上周末在歐洲已經出現，相信外交部與美俄歐烏各方也有交流。

尤其上周五俄烏軍事衝突升級，刺激了西方考慮制裁俄羅斯石油，倒制本周原油價格飆升，歐洲天然氣價格飆升，全球股市暴跌。這場制裁對俄羅斯經濟是災難性的，對全球能源供應也是巨大的打擊，甚至可能觸發新一輪供應鏈危機，將世界經濟推向衰退邊緣。

陶冬指，在制裁與反制裁角力中，雙方的籌碼都放得太大了，但是又沒有人可以主動退下。「這為中國作為中立方進行斡旋打開了大門」。

在西方發達國家抱團極端施壓、經濟圍剿的時候，陶冬認為中國以中立者的身份、和平介入者的身份出現，更符合自身的長遠戰略利益，也符合世界和平的理念。

而中國出面斡旋，俄烏衝突就會平息？他也指，上次中國以斡旋者身份出現在世界舞台上，是2003-2007年的朝鮮問題六方會談。雖然最終會談沒有達成預期的成果，卻是中國作為負責任大國進行斡旋的初啼，贏得了其他國家的尊敬，也緩和了中美關係。

王毅 烏克蘭 趙立堅

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