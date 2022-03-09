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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

港大估 香港這波疫情將有430萬人感染、5000人死亡

記者林則宏／綜合報導
圖為3月1日躺在香港一家醫院戶外病床上的新冠肺炎患者。(路透)
圖為3月1日躺在香港一家醫院戶外病床上的新冠肺炎患者。(路透)

香港8日新增3萬493例新冠病毒陽性個案，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情已有回穩跡象，但仍需再觀察。明報指出，根據香大學港大最新推算，香港累計已有184萬人染疫，相信疫情在3月4日已經見頂。

香港大學並預估，香港每日確診人數下月底將回落至三位數，至5月1日會有約5000人染疫死亡，共430萬人確診。若香港能在14天內增加病床至2.5萬張，死亡人數將可減少20%至25%。

香港目前人口約750萬人，若按香港大學的推算，將有超過半數的港人將在這波疫情中遭到感染。

報導稱，香港大學醫學院院長梁卓偉在社交媒體上表示，要降低死亡個案，需要大幅增加醫院病床數，並及早在高風險的病人中廣泛應用新型口服抗病毒藥物，同時快速提升安老院舍中長者的疫苗接種率。若再配合14日禁足，死亡人數將可減少33%。

大陸全國人大代表、中國工程院院士張伯禮接受新華社採訪時則表示，香港應對當前這波疫情的重點應放在嚴格隔離管控與重症患者集中救治。

他指出，目前香港每天新增死亡病例數還是比較多，其中不少死亡者是安老院的老年人。根據以往經驗，對於老年患者，即使是感染初期症狀不重，也要做到「先症而治，截斷病勢」。香港對於這波疫情中有基礎病的高齡患者，一定要送到醫院密切觀測、積極救治，避免其病勢轉重。

張伯禮目前擔任天津中醫藥大學名譽校長、中國中醫科學院名譽院長。他還建議香港，大膽使用中醫藥應對此次疫情。近兩年在大陸各地的疫情防控過程中，中醫藥都發揮了重要作用。

他說，「中藥在改善患者病情症狀，控制轉重率、降低死亡率、防止後遺症等方面都顯示出一定的優勢。中藥早期介入、全程參與，能夠對預防、治療和康復起到很好的效果。」

張伯禮表示，過去一年，大陸國家中醫藥管理局組織專家對中醫藥行業的抗疫經驗、中藥的確切療效等進行了總結。他指出，中醫藥對新冠肺炎進行綜合治療，主要作用是免疫調節，抑制免疫炎症過度活化、抑制炎症風暴的出現，同時還有保護臟器、減輕損傷的作用。

香港 疫情 醫學

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