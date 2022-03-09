中國稱在烏克蘭公民全數撤至安全地 含受困戰區學生

3月8日，中國公民乘坐臨時航班抵達鄭州新鄭國際機場，準備上車前往隔離酒店。(新華社)

據中國駐烏克蘭大使館 表示，受困在俄烏交戰區的中國公民與留學生已於8日全數撤離至安全地區，其中包含日前傳出因兩軍激烈交火無法撤離、困於蘇梅的100多名留學生。

中國環球時報報導引述中國駐烏克蘭大使館指出，當地時間8日晚間9時左右，115名受困於烏克蘭東北部蘇梅的留學生順利撤離，並前往安全地區。至此，所有在烏克蘭的中國人均已撤出烏克蘭的危險區域。據報導，在烏克蘭的中國留學生 共有2700人。

這次被特別點出的「蘇梅」，在過去數日成為國際媒體關注焦點。據英國廣播公司（BBC）中文網報導，受困當地的中國留學生質疑大使館的行動太慢，讓不少留學生失去黃金撤離時間，只能在宿舍或防空洞躲避戰火，承受極大壓力。

俄烏戰爭自2月下旬爆發，中國大使館雖多次警告在烏的中國公民局勢危險，但相對於英國、美國在內的西方國家早就呼籲國民離開烏克蘭，中國遲遲未發出警告，直到戰爭爆發後才開始準備撤僑，引來批評。

中國駐烏克蘭大使館從2月25日開始撤僑登記，總計有6000多名在烏的中國人登記撤離。中國首波撤僑行動於同月28日開始。

根據中國外交部領事司官方微博「領事直通車」9日上午最新發布，截至上午7時31分，已有7班撤僑班機在中國境內降落。