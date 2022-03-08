分析／俄烏戰爭演示武力犯台風險 習近平應暫不會動武

許多專家學者說，普亭入侵烏克蘭的遭遇，對北京武統台灣有警示效應，習近平暫時不會動武。歐新社

俄烏開戰進入第14天，俄羅斯 迄今的遭遇表明，僅憑優勢火力並不足以確保能用最小的傷亡，迅速取得對烏克蘭 的勝利。這場戰爭不像是為中國大陸提供武力犯台的路線圖，更像是掛出警示燈。

大陸對於台灣問題的態度一如既往地強硬。他們的駐日本大阪總領事薛劍指稱，俄烏戰爭是對台灣是「一大教訓」。他在推特上說：「弱者絕對不要幹出挑釁強者之類的蠢事。」大陸外交部長王毅針對美國與台灣建立正式關係的呼聲發出尖銳警告，指責美國企圖搞印太版的「北約」。北約東擴是普亭攻擊烏克蘭的理由。

彭博訪問多位兩岸問題的專家學者，所有人都表示，現在做出具體評估還為時過早。他們多數認為，普亭發動的這場戰爭對北京武統台灣有警示效應，習近平 暫時不會動武，原因是：俄軍未能快速取勝、莫斯科遭到全球孤立、美國的盟友做出了協調一致的反應、存在美國軍事干預的可能性以及國內反彈的風險。

當然也有少數人說，俄烏戰爭也許會給習近平攻台壯膽。他們認為，經濟制裁給中國造成的損失不會太大，質疑美國是否會在台海衝突中進行軍事干預。此外，普亭的動作表明，在嚴格管控的政治體制中，高齡的領導人可能更願意承擔外部觀察家看來並不合理的風險。

軍事考量

擁有強大軍事實力的俄羅斯沒能迅速擊潰烏克蘭，對中國而言無疑是最突出的危險信號。

前《環球時報》主編胡錫進去年12月寫道，大陸攻台作戰會在「幾小時內」結束，因為遇到的抵抗不會多，美國與盟國也不會提供真正的援助。然而，烏克蘭的情況表明他的這些假設可能過於樂觀。

澳洲國立大學台灣研究項目講師宋文笛說：「烏克蘭危機將讓北京對軍事冒險主義三思。這進一步提高了北京有信心贏得跨海峽衝突前必須具備的軍事優勢門檻。」

和烏克蘭不同的是，美國沒有排除參與兩岸衝突的可能，經常派軍艦穿越台灣海峽，這意味習近平將必須先決定，是否也要消滅此區的美軍基地，那將把攻台作戰立即升級為全球最大的兩個經濟體之間的戰爭。

前美國駐華大使洛德（Winston Lord）說，習近平自己也清楚「失敗的巨大代價，包括他的個人命運」 。他補充說：「儘管中國有軍事優勢，但在美國可能干預的情況下，跨越100英里發動攻擊的風險很大。占領台灣就像狗兒不知所以地追逐車子一樣。成功了又怎麼辦？在遠離其海岸的地方和反抗軍作戰嗎？」

經濟衝擊

美國與全球夥伴對俄羅斯實施了前所未有的制裁，重創俄國經濟。但目前尚不清楚美國是否有能力對中國經濟實施類似的打擊。

萊斯大學貝克公共政策研究研究員Gabe Collins說：「中國大陸在許多市場和價值鏈上都具有系統重要性，而俄羅斯除了石油和天然氣，基本上就不重要了。所以，如果中國大陸攻台，對它會做出何種果斷的經濟反應仍然存在很多不確定性。」

史坦福大學和美國企業研究所研究中國軍事問題的研究員Oriana Skylar Mastro表示，要阻止習近平攻台，國際社會必須在外交上孤立中國，並無限期切斷和它的所有貿易聯繫。

她在談及對俄羅斯的制裁時說，「這種程度的經濟懲罰會讓中國覺得可笑，他們很容易就能消化掉，這和統一台灣帶來的好處相比太值得了。」

歐亞集團分析師則表示，台灣是美國印太戰略中的「戰略支柱」，加上其在全球晶片供應鏈中的重要地位，華府可能「與烏克蘭相比，更願意承擔防衛台灣的代價」。

習近平的未來

如果發動攻台，習近平最大的風險是，如果進展不順，他自己和中國共產黨的未來都將受到威脅。畢竟，普亭入侵烏克蘭散發出一些令人擔憂的訊號——他雖擁有民意支持，但國內也爆發抗議活動。

維持穩定向來是中共的重中之重，今年尤其如此。習近平今年稍晚料將在黨代表大會上獲得第三個任期，樹立與毛澤東和鄧小平比肩的地位。

國際戰略研究所執行董事Ben Schreer說：「習近平必須考量，企圖以武力奪回台灣，對他的領導力帶來巨大風險。他不能假設攻占台灣比俄羅斯入侵烏克蘭容易。事實上，情況可能恰恰相反。」

很快採取軍事行動也將影響習近平在國內的其它目標，他想在本世紀中葉前把中國大陸建成社會主義現代化強國。經濟增速放緩的同時，習近平一直力推「共同富裕」。此外，中國經常標榜自己是一個負責任的大國，表明它比俄羅斯在乎變成國際社會的棄兒。

經常就中國軍事戰略撰文的上海學者倪樂雄認為，俄烏戰爭造成的破壞，可能會觸動更多人呼籲和平解決台灣問題，因為「一旦打起來，所有的事都會變得非常複雜和不可預測，情勢變化讓人意想不到。對於亞洲等尚未陷入戰爭的地區，現在認識到最好坐下來理性談判，不要走一條破壞性較強的道路，為時還不晚」。