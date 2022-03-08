香港疫情稍有緩和 港府堅持「動態清零」

香港本土疫情近日稍有緩和，但依然嚴峻，尤其老人死亡率高，當局大方向仍堅持「動態清零」。圖為香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。美聯社

香港 COVID-19本土疫情 近日稍有緩和，但依然嚴峻，尤其老人死亡率高，當局正微調防疫工作，但大方向仍然堅持「動態清零」。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天公布，香港過去1天新增確診2萬8475例，其中9例為境外移入，其餘均為本土病例。

當被問到疫情是否已從高峰回落，他說，最近幾天，確診個案的確沒有爆發性上升，單日確診數在2萬餘例水平。

歐家榮指出，此前疫情嚴峻時，確診數每隔2至3天就倍增，比如由3萬多例上升至最高的5萬多例；但最近確診數先是下降至3萬例，再到2萬多例，顯示出染疫情況沒有爆發性上升。

他認為，新增確診個案所以漸趨緩和，其中一個原因是許多市民近期以快速測試包自行檢測 是否感染病毒，這讓政府可以緊密地監察到疫情趨勢，並追蹤病毒去向。

除了市民自願檢測病毒外，政府在追蹤病毒方向，仍然採用圍封措施，而圍封有兩種：一是某大樓有多人確診時，當局就會派人圍封大樓，為大樓全部住客檢測病毒；二是當局每天檢測污水管，如果檢測到COVID-19病毒，就會圍封與污水管相連的大樓，甚至是整個住宅區。

在疫情嚴峻時，本地每天都有數十個處所遭圍封，消耗了當局大量人力和資源。

但港府至今持續採取圍封措施，目的是「動態清零」，即早發現、早切斷病毒，而港府的動態清零政策與北京方面的抗疫方向是一致的，也獲得北京中央的肯定。

正在香港協助防疫的大陸防疫專家梁萬年近日就公開表示，香港抗疫工作的總方針應該堅持「動態清零」。

梁萬年是北京中央援港防控專家組組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長，他上週來港，協助港方抗疫。

北京官方新華社今天引述梁萬年說，香港抗疫工作應堅持「動態清零」總方針。他說，「動態清零」不是要求零感染，只是追求少感染，一旦感染，就要快速發現、識別，然後採取措施將傳播途徑切斷，保護易感人群不被感染。

他表示，香港不能選擇「躺平」，如果「躺平」，危害無窮。在訪問中，梁萬年也提到，當前香港的治疫重點是集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」的目標。

數據顯示，第五波疫自1月初爆發以來，迄今已導致2365人死亡，而此前全部四波疫情只造成約200人死亡。