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鐵鏈女事件發酵 中國最高法院：嚴懲拐賣婦女兒童

記者羅印冲／綜合報導

中國全國人大常委會委員長栗戰書昨表示，今年將修改婦女權益保障法，而中國最高人民法院院長周強和最高人民檢察院檢察長張軍也強調，將嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴。

今年以來，中國連續發生江蘇豐縣「鐵鏈女」事件和陝西佳縣「鐵籠女」事件，婦女權益、人口拐賣等成為網友熱議話題，也成為今年兩會的焦點之一，不少人大代表和政協委員的建議和提案，也都涉及婦女權益保護問題。

中國13屆全國人大5次會議昨舉行第二次全體會議，聽取人大常委會工作報告及「兩高」報告。

談及今年中國全國人大常委會的工作安排時，栗戰書稱，今年將修改婦女權益保障法，在預防性保障、侵害處置、責任追究等方面完善相關規定。

周強談到今年工作安排時說，將保障民生權益，加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護，嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪。

張軍作最高檢報告時也提到，中國檢察機關配合公安機關持續開展打拐、團圓行動，嚴懲拐賣人口犯罪，深挖歷史積案。追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴，對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決從嚴懲治。

性侵 公安 兩會

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