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石油巨頭警告：高油價短期無解方

不吃不喝23.2年才能買套房 香港蟬聯全球最難買房城市

記者黃雅慧／即時報導
香港連續12年蟬聯樓價最難負擔的城市。(新華社)
香港連續12年蟬聯樓價最難負擔的城市。(新華社)

路透報導，國際公共政策顧問機構「Demographia」公布最新調查顯示，香港連續第12年蟬聯全球樓價最難負擔城市之首，房價對收入比率由上個年度的20.7升至23.2，意味著要不吃不喝23.2年才能買的起一套住房。

該調查是根據截至2021年第3季的房價與收入，比較八個國家的92個主要市場（大都會區）的住房負擔比率，換言之，是以一個城市的房價中位數除以家庭全年收入中位數計算，數值愈大負擔能力愈差。

而在該調查中，香港的指數屬「嚴重負擔不起」（severely unaffordable），上年度排行第三的澳洲雪梨以15.3取代溫哥華登上第二位，溫哥華以13.3的房價對收入比率排第三。

該報告稱，香港最新的指數較2019年即新冠病毒疫情前的水平高2.4，大約一半的增幅乃源於家庭收入減少。報告也指出，受到新冠疫情影響，去年全球主要大都會住房負擔能力出現前所未有的惡化，疫情持續干擾大眾的生活水平、住房市場與國民經濟。

另外，香港私人住宅樓價指數去年9月創下398.1的歷史新高後，在新冠變種病毒肆虐、加上美國啓動縮減買債等因素下，連續多月下跌，但2021年全年仍升3.3%，連續13年上揚。而今年1月的樓價指數按月跌1.14%，為11個月最低。

香港 指數 房價

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