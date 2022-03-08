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大S宣布婚訊 名字帶「大S」商標遭中國搶註80多個

記者林宸誼／即時報導
藝人大S宣布和南韓歌手具俊曄結婚，消息不僅衝上微博熱搜榜，連名字帶「大S」的中國商標申請共有80多個。 圖／擷自IG
藝人大S宣布和南韓歌手具俊曄結婚，消息不僅衝上微博熱搜榜，連名字帶「大S」的中國商標申請共有80多個。 圖／擷自IG

藝人大S宣布和南韓歌手具俊曄結婚，消息衝上了微博熱搜榜，而搜索天眼查數據顯示，名字帶「大S」的商標申請共有80多個，包括「大S小S」「魅動大S」「大S美肌篇」等。其中，近一半商標已經完成註冊。

楚天都市報旗下新媒體極目新聞報導，從國際分類來看，生活必需品類申請數量最多，其次為廣告銷售類，均有超10個。

值得一提的是，除了上述商標，大S前夫汪小菲關聯公司，也曾申請大S相關商標。汪小菲持股的北京合潤麟食品，旗下的茶飲品牌曾宣布大S為代言人，該公司申請註冊「S茶」「茶 S」商標，不過當前商標流程狀態顯示為商標無效和駁回覆審。

此外，汪小菲持股的北京合尊置業申請註冊多個「S HOTEL」「徐徐酒店」商標，其中2枚「徐徐酒店」商標已完成註冊。

近年來，各種對名人熱詞頻遭搶註商標，只要吸引眼球，只要有流量，一切皆可搶註，在2020年疫情暴發之初，有人忙著搶注「火神山」「雷神山」「鍾南山」等商標。

此外，奧運冠軍的姓名也屢屢被搶註成商標，像是奧運冠軍楊倩、陳夢、全紅嬋等奧運健兒姓名被申請註冊商標。

中國奧林匹克委員會官方微博，於去年8月18日發文表示，針對楊倩、陳夢、全紅嬋等奧運健兒姓名被申請註冊商標事宜，如未獲得運動員本人或未成年運動員監護人授權，不得以奧運健兒姓名惡意搶註商標，有上述行為的，應及時撤回和停止實施商標註冊申請。

去年8月19日，中國國家智慧財產權局發公告，依法駁回「楊倩」、「陳夢」、「全紅嬋」等商標註冊申請。

今年北京冬奧前後，「谷愛凌」名字的商標同樣遭到搶註，國家智慧財產權局2月14日發布通告，對第41128524號冰墩墩、第62453532號谷愛凌等429件商標註冊申請予以駁回；依據《商標法》第44條第一款規定，對已註冊的第41126916號雪墩墩、第38770198號谷愛凌等43件商標依職權主動宣告無效。

天眼查數據顯示，名字帶「大S」的商標申請共有80多個。擷自極目新聞
天眼查數據顯示，名字帶「大S」的商標申請共有80多個。擷自極目新聞

大S 奧運 北京冬奧

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