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鐵鏈女事件發酵 中國「兩高」報告：嚴懲拐賣婦女兒童

記者羅印冲／即時報導
江蘇徐州農村八個孩子的母親長期被鐵鏈鎖頸的「徐州鐵鏈女」事件，震驚中外。(取自微博影片截圖)
江蘇徐州農村八個孩子的母親長期被鐵鏈鎖頸的「徐州鐵鏈女」事件，震驚中外。(取自微博影片截圖)

中國最高人民法院院長周強和最高人民檢察院檢察長張軍今天在人大會議上作報告時強調，將嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴。

據聯合早報，今年以來，連續發生江蘇豐縣「鐵鏈女」事件和陝西佳縣「鐵籠女」事件，婦女權益、人口拐賣等成為網友熱議話題，也成為今年兩會的一個焦點，不少人大代表和政協委員的建議和提案，也都涉及婦女權益保護問題。

全國人大會議今天上午舉行第二次全體會議，周強在會上作報告時談到2022年工作安排時說，將保障民生權益，加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護，嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，強化對被拐賣婦女兒童的司法保障。

張軍在同場會議上作最高檢報告時也提到，檢察機關配合公安機關持續開展打拐、團圓行動，嚴懲拐賣人口犯罪，深挖歷史積案。

張軍說，2000年至2021年，檢察機關起訴拐賣婦女兒童犯罪從1.4萬人降至1100餘人，年均下降11.4%；起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪由155人增至328人。貫徹《中國反對拐賣人口行動計劃》，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴；對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決從嚴懲治。

此外，周強在最高法報告中還說，將築牢政治忠誠，維護安全穩定，不放鬆推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，勇於自我革命；也將服務發展大局，堅決依法反制外國對中國企業和公民實施的長臂管轄。

周強還披露，去年審結貪汙賄賂、瀆職等案件2.3萬件2.7萬人，他點名中共雲南省委前書記秦光榮、貴州省政協主席王富玉等，稱14名前中管幹部受到審判，彰顯中共中央正風肅紀、反腐懲惡的堅定決心。

在掃黑除惡方面，去年審結涉黑涉惡犯罪案件3409件18360人。

性侵 中共 公安

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