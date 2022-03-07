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王毅：中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第3方 」

記者羅印冲/即時報導
中國國務委員兼外長王毅。新華社
中國國務委員兼外長王毅。新華社

針對中俄關係發展，中國國務委員兼外長王毅今天在兩會外長記者會強調，中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。

據澎湃新聞，會上，今日俄羅斯國際通訊社提問：請問西方對俄羅斯和中國日益增長的集體制裁壓力將如何影響俄中關係的進一步發展？

王毅回應指，中國和俄羅斯都是聯合國安理會常任理事國，是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略夥伴。中俄關係作為世界上最關鍵的雙邊關係之一，雙方的合作不僅給兩國人民帶來利益和福祉，也有利於世界的和平、穩定與發展。

他表示，去年，雙方共同紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。在日趨複雜的國際戰略環境下，這一條約所承載的世代友好、合作共贏理念，不僅對中俄雙方，而且對世界各國都具有十分積極和現實的借鑒意義。

王毅強調，中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。這既是對歷史經驗的總結，也是對國際關係的創新。不久前，兩國共同發表《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，清晰無誤地向世界表明，雙方共同反對重拾冷戰思維，反對挑動意識形態對抗，主張推進國際關係民主化，主張維護《聯合國憲章》宗旨和原則。

他並指，中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景十分廣闊。不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。

王毅 俄羅斯 聯合國

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