王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

中國國務委員兼外長王毅出席外長記者會。中新社

針對俄烏形勢惡化，戰火持續延燒，中國國務委員兼外長王毅 北京時間今天下午在中國兩會的外長記者會指出，形勢越緊，和談越不能停止。他並表態稱，中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候與國際社會一道開展必要的斡旋。

據澎湃新聞，外長記者會上，路透記者提問：「俄軍在烏克蘭 的行動已擴展到非軍事設施，導致許多平民喪生，產生了150萬難民，中方是否對此感到失望？中方為何尚未將此描述為入侵。您是否擔心中方因拒絕譴責俄羅斯會損害自身的國際地位？中方是否能作更多努力，包括通過利用與俄羅斯和普亭 總統的夥伴關係幫助解決衝突？」

王毅回應指，烏克蘭局勢是國際社會當前最關心的問題，中方已經多次闡明立場，始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅強調，當前，國際社會應聚焦兩大問題繼續努力。

第一，要勸和促談。中方在這方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，中國國家主席習近平應約同普亭通話的時候，就提出中方願意看到俄烏雙方盡早和談。普亭也作出了積極回應。俄烏雙方已經談了兩輪，我們希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。

他表示，中方認為，形勢越緊，和談越不能停止；分歧越大，越需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。

第二，要防止出現大規模人道主義危機。中方願就此提出六點倡議：一是人道主義行動必須遵守中立、公正的原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助他們得到妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏克蘭外國人安全，允許他們從烏克蘭安全離開，並為他們回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏克蘭人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

王毅說，中方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力。他也宣布，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。