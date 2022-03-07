王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋
針對俄烏形勢惡化，戰火持續延燒，中國國務委員兼外長王毅北京時間今天下午在中國兩會的外長記者會指出，形勢越緊，和談越不能停止。他並表態稱，中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候與國際社會一道開展必要的斡旋。
據澎湃新聞，外長記者會上，路透記者提問：「俄軍在烏克蘭的行動已擴展到非軍事設施，導致許多平民喪生，產生了150萬難民，中方是否對此感到失望？中方為何尚未將此描述為入侵。您是否擔心中方因拒絕譴責俄羅斯會損害自身的國際地位？中方是否能作更多努力，包括通過利用與俄羅斯和普亭總統的夥伴關係幫助解決衝突？」
王毅回應指，烏克蘭局勢是國際社會當前最關心的問題，中方已經多次闡明立場，始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。
王毅強調，當前，國際社會應聚焦兩大問題繼續努力。
第一，要勸和促談。中方在這方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，中國國家主席習近平應約同普亭通話的時候，就提出中方願意看到俄烏雙方盡早和談。普亭也作出了積極回應。俄烏雙方已經談了兩輪，我們希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。
他表示，中方認為，形勢越緊，和談越不能停止；分歧越大，越需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。
第二，要防止出現大規模人道主義危機。中方願就此提出六點倡議：一是人道主義行動必須遵守中立、公正的原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助他們得到妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏克蘭外國人安全，允許他們從烏克蘭安全離開，並為他們回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏克蘭人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。
王毅說，中方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力。他也宣布，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。
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