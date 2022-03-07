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王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

中國外長表態 王毅：台灣問題與烏克蘭「沒有可比性」

記者羅印冲／即時報導
中國國務委員兼外長王毅。中新社
中國國務委員兼外長王毅。中新社

中國國務委員兼外交部長王毅今天在兩會外長記者會表示，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性。他強調，台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀。

據澎湃新聞，彭博社在會上提問：近幾個月以來，台灣海峽周邊的軍事行動顯著增加，台海局勢一度緊張。很多人擔心中國是否會像俄羅斯對烏克蘭一樣對台灣採取行動，以武力收回領土。中方認為兩者有何異同？如何看待台海發生衝突的可能性？

王毅回應指，首先要明確的是，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性。最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端。

王毅說，有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，這是赤裸裸的雙重標準。

他反問，台海局勢面臨緊張，根源在哪裡？他接著說，事實很清楚，就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「兩個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。而美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動台獨勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。

王毅強調，海峽兩岸歷史同源，文化同根，同屬一中。台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的空頭支票。挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗，台灣終將會回到「祖國」的懷抱。

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