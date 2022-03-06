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觀察／習近平為何說「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了」？

中新社／北京3月6日電　
「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。」 這句話是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平3月5日所講的。中國推動「碳中和」，圖為建在夏家坪子光伏發電設施下的食用菌大棚（新華社）。
「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。」 這句話是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平3月5日所講的。中國推動「碳中和」，圖為建在夏家坪子光伏發電設施下的食用菌大棚（新華社）。

「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。」 這句話是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平3月5日聽了代表們的發言後所講的。 　　

當日，他在十三屆全國人大五次會議內蒙古代表團參加審議時，闡述了對碳達峰碳中和的思考。 外界好奇，他為何這樣強調？ 　　

其一，問題導向。

「雙碳」目標是中國在聯合國大會上宣布的重大戰略決策。但在實現這一目標的過程中，一些地方存在脫離實際、急于求成的現象，甚至搞運動式「降碳」、踩「急刹車」。 習近平察覺到了這些問題，並指出，既要有一個綠色清潔的環境，也要保證我們的生產生活正常進行。

其二，國情導向。

富煤貧油少氣是中國的國情，以煤為主的能源結構短期內難以根本改變。在這種情況下，如何實現「雙碳」目標？ 「這件事，要按照全國佈局來統籌考慮。」習近平指出，「雙碳」目標是全國來看的，哪裡減，哪裡清零，哪裡還能保留，甚至哪裡要作為保能源的措施還要增加，都要從全國角度來衡量。

可見，實現「雙碳」目標是一項長期任務，綠色轉型是一個過程，不是一蹴而就的事情，必須立足國情，堅持穩中求進、逐步實現。 　　

其三，效果導向。

中國將用世界歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和，事情的難度可想而知。要實現這一長遠目標，祗有勇氣顯然是不够的，既要堅定不移，又要科學有序推進。 　　

如何科學有序推進？習近平給出了方法論——要先立後破，而不能够未立先破。他說，「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。」 　　習近平告誡：「減碳一定要把握好先立後破這個原則。」 

緩急之間，破立之辯……面對內蒙古這個能源大省（區），習近平為中國實現「雙碳」目標廓清思路，「一定要算大賬、算長遠賬、算整體賬、算綜合賬」。

習近平 減碳 中共

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