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中國本土疫情嚴峻 吉林市宣布「停工停產」

記者陳政錄／即時報導
中國本土疫情嚴峻，各城市相繼提升防控措施。取自澎湃新聞
中國本土疫情嚴峻，各城市相繼提升防控措施。取自澎湃新聞

中國近日本土疫情嚴峻、多點散發，相關城市除採取封閉式管理外，也面臨產業停擺的考驗。據吉林省吉林市6日通報，自7日零時起自13日，為進一步強化疫情管控措施，要求全市各機關企事業單位原則上停工停產，各大中小學、幼兒園停課，各類經營場所暫停營業。

吉林市為吉林省前省會、第二大城市，共有約450萬人口，產業以重工業為主。據當地衛健委通報，3月5日0到24時，全市新增9例本土確診病例、28例無症狀感染者，其中多為學生，且是先前確診病例的同班同學。

受此影響，目前吉林市船營區、昌邑區、龍潭區、豐滿區、高新區、經開區等區域都被列入疫情管控範圍，為進一步阻斷傳播鏈，官方通報，自7日零時至13日24時，全市各機關企事業單位原則上停工停產，各大中小學、幼兒園停課，各類經營場所暫停營業。

但通知也要求，水電油氣暖和通信等基本民生保障部門及必須連續生產企業要加強值班值守，確保正常運轉；另一方面，將強化社區管理，並要求人員積極參加核酸檢測，並繼續實行封控管理，人員非必要不外出，工業企業原則上實行封閉管理或員工在廠區內集中管理等。

除吉林市外，江蘇重要港口城市連雲港市6日也宣布，根據防疫工作需要，江蘇連雲港臨時關閉高速路口，全面暫停全市范圍內客運班線。

據連雲港市6日記者會通報，截至目前，連雲港共發現7例陽性，均為同一學校師生，其中4名確診（輕型3例，普通型1例）3例無症狀感染，即將啟動第二輪區域核酸檢測。

中國國家衛健委6日一早通報，5日0到24時，全中國新增新冠肺炎確診病例329例，其中境外輸入病例154例，本土病例175例。

在本土病例中，來自山東88例，均在青島市；吉林25例，其中吉林市9例、延邊朝鮮族自治州9例、長春市7例；廣東20例，其中深圳市17例、東莞市2例、河源市1例；河北14例，其中石家莊市5例、保定市4例、邢台市4例、邯鄲市1例；內蒙古9例，其中呼和浩特市7例、鄂爾多斯市1例、呼倫貝爾市1例；廣西5例，均在百色市；江蘇4例，均在連雲港市；雲南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、臨滄市1例；浙江2例，均在杭州市；陝西2例，均在西安市；山西1例，在晉中市；河南1例，在鄭州市。

疫情 檢測 河南

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