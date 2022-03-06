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中國人大代表：建議鼓勵在校博碩士生結婚生育

記者賴錦宏／綜合報導
中國全國人大代表周燕芳。（中國證券報）
中國全國人大代表周燕芳。（中國證券報）

據中國新聞網，中國全國人大代表周燕芳5日表示，老齡化和少子化是中國當前面臨的重要問題。人口問題關乎社會發展，需綜合施策，根源提升女性生育意願。建議加快建立健全家庭社會友好的政策體系。她建議，應該制定「鼓勵和保障在校碩士和博士生結婚生育」的政策。

周燕芳的提議有八：一是延長男性帶薪育兒假並強制執行，分擔女性育兒壓力，縮小就業中因產假差異導致的性別歧視。二是大力發展普惠性托育機構，緩解雙職工家庭育兒壓力。三是逐步實現將幼兒園納入義務教育範圍，並加大對民辦幼兒園的監管。

四是加大財稅鼓勵支持力度，減輕育兒家庭的經濟負擔。五是減輕有孩家庭購房與租房的經濟負擔。六是鼓勵和保障在校碩士和博士生結婚生育。七是為促進女性就業的企業給予稅收優惠，並保證企業招聘女員工比例。八是提升各領域女性參與管理的能力與話語權。

中國網友回應稱：「鼓勵在校碩士和博士生結婚生育，首先要提高碩博生的待遇」「都在讀書，誰養孩子，有這個經濟條件和精力嗎，除非男女雙方條件很好」。

此外，據香港文匯網，中國全國政協委員王國海，則在提案中建議，依據各地的經濟發展、文化背景、教育水平等因素，在中國各地設立多個「生育試點」地區，允許這些地區先行先試各類生育鼓勵政策，通過對各試點地區的數據收集和成效對比，協助政府探索因地制宜的最優生育方案。

王國海指出，現有適齡生育群體多為「80後」和「90後」，平均受教育程度較高，故「生育試點」地區需在政策設計、輿論引導、價值觀影響等方面，更貼近他們的生育需求。同時在政策層面，相關部門也要強化政策配套，加強金融支持，降低生育成本。

「我們可以設立國家或省一級的『生育試點支持基金』，充分覆蓋各級試點地區的資金投入，最大化減少對地方財政的資金擠占。」 王國海建議，可以探索性建立從出生至成年的全階段金融支持體系，鼓勵各類型金融機構推出普惠性生育類金融產品，以最大限度減輕生育家庭的經濟壓力。

教育 就業 歧視

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