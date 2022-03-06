中不搞運動式「降碳」習：不能把手裡吃飯的傢伙先扔了

中共總書記習近平到內蒙古代表團參加審議。（取材自觀察者網）

中共 總書記習近平 5日參加內蒙古代表團審議，他提到，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際，搞運動式「降碳」，「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了」。

據觀察者網，習近平每年來內蒙古代表團參加審議，煤是一個常提常新的話題。

報導指，這次，來自國能包頭煤化工有限責任公司的代表賈潤安，發言題目就是《促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，助力碳達峰碳中和》。習近平聽了很有感觸。

2020年秋天，習近平在聯合國 大會上宣布了中國經過深思熟慮作出的一項重大戰略決策，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。作為世界上最大的發展中國家，中國將完成全球最高碳排放強度降幅，用世界歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。事情的難度可想而知。

但報導說，然而，有些地方難免步子急了些，步子大了些。習近平聽了代表們的發言，深刻闡述了對碳達峰碳中和的思考。

他表示，實現雙碳目標是一場廣泛而深刻的變革，也是一項長期任務，既要堅定不移，又要科學有序推進。要按照中國全國布局來統籌考慮。

習近平強調，綠色轉型是一個過程，不是一蹴而就的事情。要先立後破，而不能夠未立先破。「富煤貧油少氣」是中國的國情，以煤為主的能源結構短期內難以根本改變。實現雙碳目標，必須立足國情，堅持穩中求進、逐步實現，不能脫離實際、急於求成，搞運動式「降碳」、踩急剎車。「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。」既要有一個綠色清潔的環境，也要保證我們的生產生活正常進行。

習近平還想起曾經看過的一則故事並作了分享：「孫中山當年講過一個有趣的故事，諷刺一些人。有一個幹苦力的，平常拿一根竹竿給人挑東西。有天買了張彩票，把彩票藏竹竿裡了，突然發現自己的號碼中了頭彩，一高興就把竹竿扔江裡去了，心想這輩子再也不用幹這種苦力了。結果到領獎處才發現彩票已經隨竹竿扔到江裡了。這就是竹籃打水一場空。」

他表示，辦事情一定要掌握這一原則，一定要算大帳、算長遠帳、算整體帳、算綜合帳。