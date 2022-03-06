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中不搞運動式「降碳」習：不能把手裡吃飯的傢伙先扔了

記者羅印冲／綜合報導
中共總書記習近平到內蒙古代表團參加審議。（取材自觀察者網）
中共總書記習近平到內蒙古代表團參加審議。（取材自觀察者網）

中共總書記習近平5日參加內蒙古代表團審議，他提到，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際，搞運動式「降碳」，「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了」。

據觀察者網，習近平每年來內蒙古代表團參加審議，煤是一個常提常新的話題。

報導指，這次，來自國能包頭煤化工有限責任公司的代表賈潤安，發言題目就是《促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，助力碳達峰碳中和》。習近平聽了很有感觸。

2020年秋天，習近平在聯合國大會上宣布了中國經過深思熟慮作出的一項重大戰略決策，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。作為世界上最大的發展中國家，中國將完成全球最高碳排放強度降幅，用世界歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。事情的難度可想而知。

但報導說，然而，有些地方難免步子急了些，步子大了些。習近平聽了代表們的發言，深刻闡述了對碳達峰碳中和的思考。

他表示，實現雙碳目標是一場廣泛而深刻的變革，也是一項長期任務，既要堅定不移，又要科學有序推進。要按照中國全國布局來統籌考慮。

習近平強調，綠色轉型是一個過程，不是一蹴而就的事情。要先立後破，而不能夠未立先破。「富煤貧油少氣」是中國的國情，以煤為主的能源結構短期內難以根本改變。實現雙碳目標，必須立足國情，堅持穩中求進、逐步實現，不能脫離實際、急於求成，搞運動式「降碳」、踩急剎車。「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。」既要有一個綠色清潔的環境，也要保證我們的生產生活正常進行。

習近平還想起曾經看過的一則故事並作了分享：「孫中山當年講過一個有趣的故事，諷刺一些人。有一個幹苦力的，平常拿一根竹竿給人挑東西。有天買了張彩票，把彩票藏竹竿裡了，突然發現自己的號碼中了頭彩，一高興就把竹竿扔江裡去了，心想這輩子再也不用幹這種苦力了。結果到領獎處才發現彩票已經隨竹竿扔到江裡了。這就是竹籃打水一場空。」

他表示，辦事情一定要掌握這一原則，一定要算大帳、算長遠帳、算整體帳、算綜合帳。

習近平 中共 聯合國

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