一度無法飛行 中國赴烏克蘭撤僑首班機飛抵杭州

當日早上5時41分，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達杭州。新華社記者

中國自烏克蘭 撤僑延宕遭質疑後，首架烏克蘭撤僑班機清晨已飛抵杭州。但中國駐烏克蘭大使館 同時發布提示，要當地中國公民「謹慎評估自身所處環境」，在安全允許下向鄰國轉移並等待包機。

綜合路透社及中國媒體報導，中國外交部領事司今天透過微信 公眾號表示，首架自烏克蘭接返中國公民撤離的臨時航班，已於今天清晨5時41分抵達杭州。

路透社並報導，中國駐烏克蘭大使館發布提示指出，當地中國公民應謹慎評估自身所處環境，在安全形勢允許情況下，目前可透過利維夫（Lviv）、烏日霍羅德（Uzhhorod）向烏克蘭西部鄰國轉移避險。

根據報導，館方表示，當前烏克蘭安全局勢日趨嚴峻，部分地區爆炸交火猛烈，多個城市面臨高風險。當地中國公民應根據自身所處安全形勢選擇交通工具出行或就地避險。抵達利維夫後，應立即「自行前往第三國並等待回國包機」。

中國外交部發言人汪文斌3日聲稱，在烏克蘭的中國公民已有超過3000人安全轉移到周邊國家。然而，中國公民受困烏克蘭的情況不斷傳出，甚至成群躲在地下室避難。其中有人指責中國駐烏克蘭大使館未能及時撤僑，多數人搭不到撤僑專車，使他們陷入險境。

中國駐烏克蘭大使館先前一度要當地僑民等待撤僑專機，更聲稱台灣僑民「持台胞證也可登機」。但後來又表示由於烏克蘭空域實施嚴格空中管制措施，且飛行恐遭砲擊和飛彈誤擊，「現階段包機撤僑方案很難執行」，因此一度只安排大型巴士撤僑。