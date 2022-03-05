標榜肯德基兄弟品牌餐廳「東方既白」 不敵疫情收攤

標榜肯德基兄弟品牌的「東方既白」宣布終止營運，僅存的5家門市也將在2022年結束營業。圖為「東方既白」2008年3月在北京首都機場新航站樓落戶。（中新社資料照片）

再傳中國連鎖餐館不敵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 而收攤，標榜肯德基 兄弟品牌的「東方既白」宣布終止營運，僅存的5家門市也將在今年結束營業。

綜合中國媒體報導，2004年東方既白在上海風光開幕，母公司百勝中國視之為肯德基的兄弟品牌，號稱跨國餐飲企業首次在中國創立的全本土化新商品。

百勝中國掌握肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）和塔可鐘（Taco Bell）3個品牌在中國的獨家營運和授權經營權。

如今撐不下去，根據百勝中國的年報，東方既白主要受疫情影響。最後5家門市，分別位於蘇州、深圳、金華和上海的交通樞紐地段，也計畫將在今年收掉。

不過中國媒體「界面新聞」的報導說，上海兩家門市已拉下鐵門。

中國官媒新華社旗下的半月談於去年3月初發表文章，探討疫情導致中國餐飲等行業陷入困境，這篇報導引述企業徵信機構「企查查」數據，由於疫情肆虐，2020年1月至11月，高達301萬小型民營企業註銷經營，逾百萬小本店面倒閉或轉讓，而且主要集中在東部沿海的江蘇、廣東、山東。

就連中國知名連鎖餐廳新元素（Element Fresh）也因不敵疫情，於去年底破產 清算而全面結束營業。

但界面新聞的報導另指出，中式連鎖簡餐館東方既白於疫情爆發之前經營已浮現頹勢，2012年至2015年陸續收掉杭州、廣州等地多家門市。

市場人士分析，東方既白的品牌定位與餐點設計等方面，都只是將西式速食的經營模式複製於中式速食，這種局限性證明東方既白的求變行不通。

富有詩意的店名東方既白，取自宋朝大文豪蘇東坡的傳世之作「前赤壁賦」，文末的「客喜而笑，洗盞更酌，相與枕藉乎舟中，不知東方之既白」。