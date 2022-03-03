香港確診死亡病例中 9成未完成2劑疫苗接種

香港這波疫情確診者死亡個案中，絕大多數都未完成兩劑疫苗接種。圖為近日一名老人乘坐著輪椅，前往位於香港中央圖書館的接種中心準備接種新冠疫苗。(中新社)

香港 新冠肺炎確診者與死亡人數不斷攀升，香港食物及衞生局副局長徐德義指出，這波疫情 前527例新冠死亡個案中，高達91%未完成兩劑新冠疫苗 接種。他強調，接種疫苗對避免重症甚至死亡具有很好的效果。這波疫情中，年長者和兒童明顯受到影響，儘快為這兩個群組接種疫苗刻不容緩。

香港3日新增5萬6,827例確診，144例死亡。香港這波疫情累計確診已達33萬7,926例，累計死亡達1,153人。據香港文匯報報導，徐德義當天重申接種疫苗對防疫的重要性。

儘管疫情依舊嚴峻，但香港大學微生物學系講座教授表示，在這波疫情中，若本身無慢性病也非年長者，只要接種過疫苗，染疫後症狀大多輕微。

為控制疫情，香港也將第三劑疫苗接種時間，由接種完第二劑疫苗滿六個月縮短為三個月。香港電台報導，香港公務員事務局局長聶德權表示，5日起，60歲或以上的年長者，接種第二劑新冠疫苗滿三個月後，即可預約接種第三劑疫苗。

聶德權4日上午在香港電台節目中表示，香港第一劑疫苗接種率已將近9成，但目前更重要是完成第二及第三劑疫苗接種。未來兩周，港府將安排醫護人員到安養院為長者接種疫苗，同時會派員到學校為學童接種疫苗，以提高兒童的接種率。