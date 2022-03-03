中國人均GDP達1.25萬美元 學者：今年將成高收入國家

來自台灣的經濟學者林毅夫預估，中國大陸最快今年就能晉升為高收入國家。圖為今年春節期間，大陸民眾在海南海口一家免稅店內購物。（新華社）

中國國家統計局日前發布的國民經濟和社會發展統計公報顯示，2021年中國人均GDP已經達到1.25萬美元，超越世界人均水準。北京 大學新結構經濟學研究院院長林毅夫預計，中國最快今年就能成為「高收入國家」。他強調，這在人類歷史上將是一個重要的里程碑。

在中新社3日登出的專訪中，對於中國是否已跨越「中等收入陷阱」？林毅夫指出，中國去年人均GDP與世界銀行2021年最新設定的高收入國家標準1萬2695美元已十分接近。從數據來看，中國距離世銀的高收入國家標準僅一步之遙。

林毅夫說，「我相信，在未來一年、兩年或是最慢到『十四五』規劃完成之前，跨過中等收入陷阱，一定可以實現。」

他指出，若按目前人民幣對美元的匯率 計算，中國應該今年底就能跨過1萬2695美元的門檻成為高收入國家。但高收入國家的門檻是按現價美元計算，美元匯率會波動，所以，留點餘地的話，可能是明年，最晚也不會晚於2025年，中國一定可以成為高收入國家。

林毅夫表示，現在生活在高收入國家的人口占全世界的比重約為16%，中國人口占全世界的比重約18%。所以如果中國順利跨過高收入國家門檻，全世界生活在高收入國家的人口就要「翻一番」多。

他認為，中國要實現「第二個百年」（中共 建政百年）目標，今年乃至未來相當長的一段時間，經濟仍需保持比較高的增速。合理的增長目標是到2049年，中國人均GDP（按購買力評價計算）達到美國的一半。

林毅夫指出，這意味著，從2019年到2049年的30年間，中國每年經濟增長率應該達到4.5%，「這是完全有可能的」。

林毅夫將這30年劃分成兩個階段，第一階段是現在到2035年。通過發揮「後來者優勢」和「換道超車優勢」，中國到2035年，還有8%的經濟增長潛力。在8%的潛力之下，實現6%的增長是一個只要努力就可以實現的目標。

第二階段是從2036年到2050年，他相信這個階段中國經濟仍有6%的增長潛力，只要努力實現4%的增長，就能實現到2049年人均GDP（按購買力評價計算）達到美國一半的目標。