港連2日破5萬例 千名囚犯染疫

香港疫情嚴重，民眾到藥店搶購退燒止痛類藥品和酒精等防疫物資，許多常見品牌的退燒藥被搶購一空。（香港中通社）

香港 新冠疫情 進一步惡化，新增確診個案逾5萬6千例，再創新高。最新疫情爆點在監獄 和羈押所，約千名在囚人士被確診陽性，包括反送中運動後被重判的民主派人士。

香港連兩天染疫個案破5萬，3日報告新增確診個案56827例，再創單日新高，當中只有2例輸入個案。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，現時每天宣布的確診個案，還不包括快速測試呈現陽性者，當提供快速測試陽性患者呈報的網站推出後，他們需要再提交相關資料，估計會有數以10萬計的市民，在快速測試中對新冠病毒呈陽性。

過去1日香港再有144名患者離世，大部分是65歲以上長者，另加上校正回歸，共新增198人死亡。

港府食物及衛生局副局長徐德義說，已分析500多例死亡個案，發現九成一未完成接種2劑疫苗，當局正籌備專為長者和兒童打針的疫苗接種中心。

香港這波疫情重災區是養老院等院舍，但更令關注的是疫情在監獄爆發。港府懲教署說，在過去兩周的病毒檢測中，約千名在囚人士感染新冠病毒，另有約1千名懲教人員因受感染或被列為密切接觸者，不能上班。

有消息說，正在服刑的民主黨前主席何俊仁、前香港支聯會主席李卓人都在新冠快速測試中呈陽性，2人並無病徵。署方稱，大部分受感染的在囚人士，都無病徵，主要集中在新收納在囚人士的收押所，部分懲教所宿舍已先後改作隔離設施，預期4日開始運作。

署方預計，感染個案會維持高企，因此，至3月20日的未來兩周，會停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪。

疫情中除感染數字持續走高，香港市面上的搶購潮也持續3天。在搶購食物外，連止痛片、退燒藥等藥品也成為被搶購對象。港九藥房總商會副理事長張德榮說，近日有大批市民到藥房採購物資，消毒物品、退燒藥丸等都差不多售罄，連貨倉都無存貨，情況誇張如「海嘯式」搶購。