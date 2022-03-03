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收買被拐賣婦幼罪刑過輕 中兩會委員：最高應可判死刑

記者黃雅慧／即時報導
全國政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏3日建議，將收買被拐賣婦孺罪法的定刑提高，最高可判處死刑。圖取自中新視頻
全國政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏3日建議，將收買被拐賣婦孺罪法的定刑提高，最高可判處死刑。圖取自中新視頻

中國「徐州8孩案」引發社會對婦女、兒童拐賣的討論，而這也成為中國「兩會」熱議焦點之一。據中新社報導，全國政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏3日建議，將收買被拐賣婦孺罪法的定刑提高，最高可判處死刑，以發揮震懾和預防作用。

謝文敏指出，依據中國刑法規定，如果無其他犯罪情況，拐賣婦女兒童罪起刑為5年，最高刑期也僅10年；作為與拐賣婦女兒童相關的對向犯，若無其他犯罪情況，收買被拐賣婦女兒童罪法定刑最高刑為3年。刑期較短、處罰較弱，導致對買方行為約束力不足。

她表示，在收買被拐賣婦女兒童罪中，往往伴隨強奸、故意傷害致人重傷、虐待等行為。而中國刑法雖也規定在收買被拐賣婦女兒童罪中犯有其他罪名的，按照其他罪名定罪處罰，但這類犯罪取證困難，追責不易。因此建議，提高收買被拐賣婦女兒童罪的法定刑，最高可判處死刑，以起到震懾和預防作用。

除了謝文敏之外，包括人大代表、康恩貝集團董事長胡季強在內等多名代表委員也就拐賣婦女、兒童犯罪問題向全國人大提交修法議案提案。

今年春節前後，一則江蘇徐州豐縣8孩母親的視頻在網上流傳，江蘇官方事後發布調查報導指出該女子歷經三次拐賣並與「丈夫」董某生育了8個孩子。官方與民間輿論針對8孩案多有評論，認為應該對拐賣行為進行根治。為此，中國公安部也宣布，自3月1日起至12月31日展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。

據中國刑法第240條，拐賣婦女、兒童，處5年以上、10年以下有期徒刑，情節特別嚴重的，處死刑；第241條規定，收買被拐賣的婦女、兒童，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

中國第十三屆全國人大五次會議與全國政協五次會議分別將於5日與4日在北京召開。

公安 北京 兩會

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