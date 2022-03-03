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胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

記者林則宏／即時報導
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

俄羅斯入侵烏克蘭已一周時間，戰事卻仍陷入膠著。中國環球時報前總編輯胡錫進指出，如果俄羅斯在戰局中久拖不決，幾乎將肯定將導致俄國政局動盪，甚至引發顏色革命，以及其他目前難以預料的俄國內部政治連鎖反應。

胡錫進2日在其個人微信公眾號發文指出，烏克蘭戰爭爆發迄今，戰局仍不明朗，這場戰爭將給世界和中國帶來什麼影響，要看戰爭的結局。

他表示，如果俄羅斯打贏了，普亭拿到烏克蘭中立這個結果，消除前蘇聯國家加入西方體系共同對付俄羅斯的隱患，那就算是莫斯科針對華盛頓自蘇聯解體以來步步緊逼的反彈成功了，美國的霸權受到一次削弱。

但這場戰爭已讓歐洲成了驚弓之鳥，歐洲今後會更加仰賴美國的安全保護，更加敵對俄羅斯，所以俄羅斯的勝利將是有限的。

如果俄羅斯輸了，戰局久拖不決，烏克蘭民眾在外部物資和精神支援下開展全民抵抗，最終將拖垮俄羅斯繼續戰爭的意志，這幾乎將肯定會導致俄國政局動盪，甚至發生顏色革命，以及其他今天難以預料的俄國內部政治連鎖反應。

胡錫進稱，從全球戰略層面上說，第二種結局將成為美國霸權的新一輪鞏固。這場戰爭團結了美國和西方，第二種結局將證明這種團結的力量，對西方構成整體鼓舞。

他認為，俄羅斯和美國都「輸不起」這場戰爭，但對莫斯科來說，尤其「生死攸關」。閃電戰或非閃電戰只是俄羅斯與烏克蘭之間的事，俄羅斯與美國的這場較量注定是一場包括加入制裁的消耗戰。

因此，這場戰爭的結局還不光體現在烏克蘭戰場和談判桌上，還要看俄羅斯能不能承受住美國和西方的全面制裁，看看西方把俄羅斯踢出SWIFT，停止與俄羅斯的各種經濟和文化聯繫究竟意味著什麼？能否將一個大國真正推向絕境？

胡錫進指出，不同的結局當然會深刻影響國際關係的方方面面，也將攸關中國的國家利益。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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