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美媒稱中告誡俄勿在冬奧期間入侵烏克蘭 中嗆甩鍋推責

記者林汪靜／即時報導
美媒指中國官員告誡俄羅斯不要在北京冬奧會期間入侵烏克蘭，中國外交部發言人汪文斌3日駁斥，報導純屬虛假信息。（圖／取自中國外交部網站）
美媒指中國官員告誡俄羅斯不要在北京冬奧會期間入侵烏克蘭，中國外交部發言人汪文斌3日駁斥，報導純屬虛假信息。（圖／取自中國外交部網站）

美媒指中國官員告誡俄羅斯不要在北京冬奧會期間入侵烏克蘭。對此，中國外交部發言人汪文斌3日駁斥「報導純屬虛假信息，這種轉移視線、甩鍋推責的言論十分卑劣。」並強調「希望危機的始作俑者為緩和局勢、解決問題拿出實際行動，而不是嫁禍於人。」

美國「紐約時報」2日引述拜登政府官員和一名歐洲官員指出，中國高級官員在2月初告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭。

報導稱，一份西方情報顯示，中國高級官員在俄羅斯上周入侵烏克蘭之前，就在一定程度上了解俄羅斯的計畫或意圖。

北京日報報導，對此，汪文斌於3日的例行記者會上表示，「『紐約時報』的報導純屬虛假資訊，這種轉移視線、甩鍋推責的言論十分卑劣。」烏克蘭問題演變到今天的這種局面，來龍去脈是很清楚的。究竟癥結何在，大家心知肚明。

他指出，近來國際媒體多次提到，美國前駐蘇聯大使喬治·凱南在1990年代就對美國政府提出忠告，指出北約針對俄羅斯的持續擴張將是美國政策中最致命的錯誤，遺憾的是美國政府對此置若罔聞。

美國著名國際問題專家托馬斯·弗里德曼近日發表文章指出，美國關於北約東擴的重大決策失誤導致與俄羅斯關係惡化，美政府應該承擔相當大的責任。美國前國會眾議員加巴德表示，拜登總統只要保證不接納烏克蘭加入北約，就可以結束這次危機，阻止爆發戰爭，但他們不這樣做。

汪文斌強調，「解鈴還需繫鈴人」，「希望危機的始作俑者好好反思一下他們在烏克蘭危機當中所扮演的角色，切實承擔起應盡責任，為緩和局勢、解決問題拿出實際行動，而不是嫁禍於人。」

烏克蘭 俄羅斯 北京冬奧

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