雙俄選手被禁參加北京帕運 中國尷尬啟動維穩

國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯。(美聯社)

北京 冬季帕運會開幕前夕，國際帕拉林匹克委員會（IPC）今天宣布禁止俄羅斯與白俄羅斯 選手參加北京帕運。這項決定顯然讓主辦的中國很尷尬，已啟動網路維穩，禁止有關消息與討論露出。

北京2022冬季帕拉林匹克運動會（中國稱：北京冬殘奧會）開幕式4日晚上將在北京的國家體育場舉行。

新華社今天報導，中國國家主席習近平將出席開幕式並宣布北京冬殘奧會開幕。屆時，中央廣播電視總台將進行現場直播。

據中媒此前報導，大批俄羅斯選手已入駐冬殘奧選手村，並開始訓練，還稱讚「賽道非常好」。

IPC昨天原本決定允許俄羅斯與白俄羅斯選手以中立運動員 身分參加北京帕運會，但在引發外界批評與參賽國眾怒後，IPC今天急轉彎宣布，俄國和白俄運動員不得參加北京帕運會。

這顯然讓主辦的中國很尷尬。中國官方與北京冬殘奧會組委會官網迄今保持緘默，網管當局已在中國網路長城內啟動維穩，似乎為了避免在習近平宣布北京冬殘奧會開幕前，網友熱議這個尷尬情況。

迄今，中共官媒與主流陸媒均未報導IPC的禁賽決議。部分陸媒下午跟進報導後遭到下架，目前僅有極少數體育自媒體的相關文章存活。甚至連昨天關於IPC允許雙俄選手中立參賽的報導與消息，也全數被下架。

在微博搜尋「冬殘奧 俄羅斯」，也完全找不到雙俄選手被禁賽的相關消息與討論，僅顯示俄羅斯駐中國大使館官方微博今晚發布的聲明。聲明批評IPC的禁賽決議，違背殘障人士體育運動的非政治性。